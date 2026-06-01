L'hommage émouvant des joueurs du PSG à Xana, la fille de Luis Enrique, décédée à l'âge de 9 ans

De cette soirée riche en émotions, on ne retient que le sacre du Paris Saint-Germain. Mais un détail passé, presque inaperçu avant le coup d’envoi, refait surface. Il montre les joueurs rendre hommage à la fille de leur coach.

Samedi soir, les amateurs de football ont assisté au deuxième sacre consécutif du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions face à Arsenal. Si les supporters se rappellent surtout de la séance de tir au but en apnée avant la délivrance, c’est un autre détail qui attire aujourd’hui l’attention.

Le détail discret des joueurs du PSG

Juste avant le coup d’envoi, les onze joueurs titulaires du PSG ont posé pour la traditionnelle photo d’équipe. Au centre de la photo, le milieu de terrain, Joao Neves, tenait dans sa main un fanion comme il est de coutume.

Sauf que, contrairement à l'usage, l'objet ne représentait cette fois pas l’écusson du club mais Luis Enrique et sa fille, Xana, assise sur ses épaules, de dos.

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Un fanion qui succède à un tifo en hommage à Xana

Capture d'écran : M6

Les amateurs de football auront bien sûr reconnu la photo originale prise en 2015 lors de la victoire de Barcelone contre la Juventus en finale de la C1. À l'époque, Luis Enrique était alors le coach de l'équipe catalane. Ce samedi, la photo avait été modifiée afin de représenter le père et sa fille avec le maillot du PSG.

C’est un bel hommage qu’ont rendu les joueurs à Xana, décédée en 2019 d’un cancer alors qu’elle n’avait que 9 ans. Ce n’est pas la première fois que les fans du club ont une pensée pour la fille de Luis Enrique.

Le magnifique tifo des supporters du PSG en hommage à Xana ❤️#PSGINT | #UCLFinal pic.twitter.com/1GEDHt9lAU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2025

L’année dernière, lors du premier sacre européen du PSG, les supporters avaient déjà déployé un immense tifo montrant l’actuel coach du club et sa fille. Dans un rond central, on pouvait voir Luis Enrique planter un drapeau du PSG aux côtés de Xana portant un maillot parisien avec son prénom floqué dans le dos.

Et comme l’année dernière, la soirée s’est terminée de la plus belle des façons pour le club.