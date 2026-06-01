« Député racaille » : filmé sur... le capot d'une voiture après le sacre du PSG, un élu proche de Macron déclenche la polémique

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Le député Karl Olive grimpant sur le capot d'une voiture, à Poissy

Un député proche d'Emmanuel Macron a été filmé sur... le toit d'une voiture, en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions.

C'est un exploit unique dans l'histoire du sport français.

Le Paris Saint-Germain a conquis son deuxième sacre européen consécutif, ce 30 mai à Budapest (Hongrie), en remportant la finale de la Ligue des champions de football, contre le club anglais d'Arsenal (1-1, 4-3 t.ab.).

Ce triomphe historique des hommes de l'entraîneur Luis Enrique a été fêté comme il se doit par les supporters du club parisien.

Le succès de l'équipe rouge et bleue a en effet été célébré dans les grandes largeurs, donnant ainsi lieu à des scènes de liesse aux quatre coins de la capitale, où des fans ivres de joie ont dansé, crié et communié dans un bel esprit de fête, malgré la violence recensée.

Le député EPR Karl Olive, portant le maillot du PSGCrédit photo : @KARLOLIVE / X

Le député Karl Olive crée le malaise

Parmi ces supporteurs extatiques, certaines personnalités n'ont pas boudé leur plaisir, à commencer par le député Karl Olive, surpris en train de monter sur... une voiture. Une célébration qui n'a pas été du goût de tous et qui a suscité une petite polémique au sein de la classe politique.

Réputé proche d'Emmanuel Macron, l'élu EPR (Ensemble pour la République) des Yvelines a été filmé alors qu'il grimpait sur le capot d'un véhicule, maillot du PSG sur le dos, au milieu de fans exaltés, dans une rue de Poissy.

La suite après cette vidéo

Une scène, abondamment relayée sur les réseaux sociaux, qui a provoqué l'ire de certains de ses collègues. Le député LFI Hadrien Clouet a par exemple dénoncé le comportement des « députés macronistes qui ne respectent rien et donnent un exemple pitoyable ».

Aymeric Durox, élu du Rassemblement national, s'est, quant à lui, montré dubitatif, questionnant « l’exemple que doit donner un député de la République ».

Enfin, la députée européenne Marion Maréchal a fustigé l'attitude de l'élu, évoquant « l'ère des "députés-racailles" ».

Dans une vidéo, publiée sur son compte X, Karl Olive a finalement présenté ses excuses, en reconnaissant un geste « puéril mais en aucun cas malveillant ».


Et d'ajouter : « Pour quelques instants, la passion a pris le pas sur la raison ».

Il n'était certainement pas le seul supporteur dans ce cas...

PSG
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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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