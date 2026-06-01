Un député proche d'Emmanuel Macron a été filmé sur... le toit d'une voiture, en marge des célébrations de la victoire du PSG en Ligue des champions.

C'est un exploit unique dans l'histoire du sport français.

Le Paris Saint-Germain a conquis son deuxième sacre européen consécutif, ce 30 mai à Budapest (Hongrie), en remportant la finale de la Ligue des champions de football, contre le club anglais d'Arsenal (1-1, 4-3 t.ab.).

Ce triomphe historique des hommes de l'entraîneur Luis Enrique a été fêté comme il se doit par les supporters du club parisien.

Le succès de l'équipe rouge et bleue a en effet été célébré dans les grandes largeurs, donnant ainsi lieu à des scènes de liesse aux quatre coins de la capitale, où des fans ivres de joie ont dansé, crié et communié dans un bel esprit de fête, malgré la violence recensée.

Crédit photo : @KARLOLIVE / X

Le député Karl Olive crée le malaise

Parmi ces supporteurs extatiques, certaines personnalités n'ont pas boudé leur plaisir, à commencer par le député Karl Olive, surpris en train de monter sur... une voiture. Une célébration qui n'a pas été du goût de tous et qui a suscité une petite polémique au sein de la classe politique.

Réputé proche d'Emmanuel Macron, l'élu EPR (Ensemble pour la République) des Yvelines a été filmé alors qu'il grimpait sur le capot d'un véhicule, maillot du PSG sur le dos, au milieu de fans exaltés, dans une rue de Poissy.

🇫🇷⚽️ INSOLITE | À Poissy, le député Karl Olive a célébré le sacre du PSG à sa manière, allant jusqu’à monter sur le capot d’une voiture. (@A_Oberdorff) pic.twitter.com/SdmUNhdEiB — Cerfia (@CerfiaFR) May 31, 2026

La suite après cette vidéo

Une scène, abondamment relayée sur les réseaux sociaux, qui a provoqué l'ire de certains de ses collègues. Le député LFI Hadrien Clouet a par exemple dénoncé le comportement des « députés macronistes qui ne respectent rien et donnent un exemple pitoyable ».

Aymeric Durox, élu du Rassemblement national, s'est, quant à lui, montré dubitatif, questionnant « l’exemple que doit donner un député de la République ».

Enfin, la députée européenne Marion Maréchal a fustigé l'attitude de l'élu, évoquant « l'ère des "députés-racailles" ».

Dans une vidéo, publiée sur son compte X, Karl Olive a finalement présenté ses excuses, en reconnaissant un geste « puéril mais en aucun cas malveillant ».

*Pour quelques instants, la passion a pris le pas sur la raison! C’était sans doute puéril mais en aucun cas malveillant !*



Explications.



Oui, samedi soir, dans l’euphorie de la victoire historique du PSG, je suis monté quelques secondes sur le capot de la voiture d’un ami,… pic.twitter.com/jwzwsArhoI — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) May 31, 2026



Et d'ajouter : « Pour quelques instants, la passion a pris le pas sur la raison ».

Il n'était certainement pas le seul supporteur dans ce cas...