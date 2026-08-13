Cette star d'Harry Potter gagne plus sur OnlyFans qu'en plusieurs années de cinéma

Une actrice de la saga Harry Potter qui a rejoint la plateforme OnlyFans l’année dernière révèle que cette décision a été plus que rentable pour elle.

La plateforme payante pour adultes OnlyFans compte parmi ses utilisatrices une actrice britannique : Jessie Cave.

La comédienne est un visage bien connu des fans de la saga cinématographique Harry Potter. Elle a en effet joué la jeune sorcière Lavande Brown, la petite amie de Ron Weasley, dans les trois derniers films.

Crédit photo : Warner Bros.

Depuis un an, la jeune femme de 39 ans exerce une toute autre activité : elle vend du contenu sur le célèbre site classé X. Un business qui lui a permis de gagner des revenus non négligeables.

Une ex-star d’Harry Potter s’inscrit sur OnlyFans…

La Londonienne a ouvert son compte l’année dernière, alors que sa carrière dans le cinéma était au point mort. Par ailleurs, cette mère de quatre enfants expliquait être criblée de dettes et vouloir rénover sa maison qui tombait en ruines.

Mais hors de question pour l’artiste de monétiser son image à travers sa nudité. Jessie Cave a trouvé sa propre spécialité : elle a créé du contenu fétichiste autour de sa longue chevelure.

Crédit Photo : Jessie Cave / Instagram

Dans ses vidéos, elle se brosse les cheveux et joue avec ses mèches, déguisée en elfe, en servante et même en Lavande Brown, son personnage dans Harry Potter.

« C’est un fétichisme. Fétichisme ne signifie pas nécessairement se*uel », avait-elle expliqué dans son podcast intitulé We Break Up Again.

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… et gagne plus d’argent que dans sa carrière

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette activité a changé sa vie. Dans une interview accordée au Sunday Times vendredi 7 août, elle dévoile une partie de ses revenus.

« J’ai gagné, facilement, en une seule année, plus d’argent que dans toute ma carrière », a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : Jessie Cave / Instagram

Elle a ajouté avoir gagné la somme de 20 000 dollars dès son premier jour sur OnlyFans. Bien que le nombre de ses abonnés ait diminué après qu’ils ont compris qu'elle ne publierait pas de contenu explicite, l'actrice a déclaré qu'elle conservait une communauté fidèle qui continuait de la soutenir.

« Je pensais gagner 5 000 dollars, y rester quelques mois, et que cela me donnerait le temps de réfléchir à ce que nous allions faire. Mais cela fait maintenant plus d’un an et demi, et sincèrement, cela nous a sauvés » , a-t-elle ajouté.

Le hic ? Son activité sur OnlyFans a eu des retombées négatives. En septembre dernier, elle a notamment été écartée d’une convention Harry Potter.