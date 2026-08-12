Harry Potter : on connaît le nom de l'acteur qui jouera Gilderoy Lockhart dans la saison 2

Alors que la production de la saison 2 de la série “Harry Potter” débutera en automne, on sait quel acteur jouera Gilderoy Lockhart.

Le tournage de la première saison de la série de “Harry Potter”, produite par HBO, avance bien. On connaît les noms de la plupart des acteurs qui joueront dans la série, dont ceux des trois jeunes qui incarneront Harry, Ron et Hermione.

Crédit photo : HBO

Cependant, il reste quelques incertitudes. Suite au départ de Gracie Cochrane, choisie pour incarner Ginny Weasley dans la saison 1, la production recherche activement une nouvelle actrice pour jouer la soeur de Ron. En plus de cela, nous ne connaissons pas encore le nom de l’acteur qui incarnera Lord Voldemort.

Un personnage emblématique de la saga

Alors que la saison 1 devrait être diffusée le 25 décembre prochain, la deuxième saison approche et “Harry Potter et la Chambre des Secrets” devrait entrer en production cet automne. Pour ce deuxième opus, de nouveaux personnages vont apparaître à l’écran.

Crédit photo : Warner Bros.

Ce sera le cas de Gilderoy Lockhart, un sorcier vaniteux, arrogant et obsédé par la gloire et son apparence, “cinq fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur”, comme il aime le rappeler. Engagé par Dumbledore, il sera le professeur de Défense contre les Forces du Mal à Poudlard.

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Qui jouera Gilderoy Lockhart ?

On sait quel acteur incarnera ce personnage haut en couleurs. Selon une information rapportée par le média américain Deadline, il s’agit de Nicholas Hoult, un acteur britannique âgé de 36 ans. Il a été révélé en 2007 pour son rôle de Tony Stonem dans la série “Skins”. Il a de nombreux films à son actif comme “A Single Man”, “Jack et le chasseur de géant” ou encore “Tolkien”.

Crédit photo : Neil Mockford / Filmmagic

En plus de cela, Nicholas Hoult s’est distingué pour avoir joué dans “The Great”, un rôle qui lui a valu une nomination pour deux Golden Globe Awards et un Primetime Emmy Award. Il a également incarné Lex Luthor dans “Superman”.

Il faudra patienter avant de découvrir cet acteur à l’écran puisque la première saison de “Harry Potter” sortira à Noël 2026.