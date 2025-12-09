Daniel Radcliffe et Tom Felton de nouveau réunis dans « Harry Potter » pour la première fois depuis 15 ans ?

Daniel Radcliffe et Tom Felton

C’est le rêve de nombreux fans de Harry Potter : réunir de nouveau Daniel Radcliffe et Tom Felton sur scène. Ce souhait est-il possible ? L’interprète du sorcier à lunettes répond.

Tom Felton de retour dans Harry Potter

Tom Felton n’en a pas encore fini avec la saga Harry Potter. Cette fois-ci l’acteur reprend son rôle de Drago Malfoy dans la pièce de théâtre « Harry Potter et l’Enfant Maudit » qui se joue à Broadway.

Quand il n’est pas sur les planches, Tom Felton soutient ses amis, notamment celui qui incarne son ennemi à l’écran, Daniel Radcliffe. Ce dernier a déjà foulé les planches de Broadway pour cinq pièces différentes ces quinze dernières années.

Le 1er décembre, Daniel Radcliffe était présent au Hudson Theatre pour l’avant-première d’une captation de la comédie musicale dans laquelle il jouait, Merrily We Roll Along, filmée en 2023. Aux premières loges, un certain Tom Felton.

Harry Potter et Drago Malfoy de nouveau réunis ? Daniel Radcliffe répond

Extrait tiré de Harry PotterCrédit photo : Warner Bros. 

Sur le tapis rouge de l’avant-première, People ne s’est pas privé de demander à Daniel Radcliffe s’il pourrait rejoindre son camarade sur scène. « En fait, on devrait jouer "En attendant Godot". C'est parfait. On est dans ce théâtre », a répondu l’acteur.

La pièce de Samuel Beckett est jouée en ce moment à l’Hudson Theatre, d’où cette réponse de Daniel Radcliffe. Cependant, le média américain faisait sans doute référence à « Harry Potter et l’Enfant Maudit » : « Ou alors la réponse est probablement “L’Enfant Maudit”, mais je n’en sais rien », a ensuite rectifié Daniel Radcliffe.

Si les deux acteurs se réunissaient pour reprendre les rôles de Harry Potter et Drago Malfoy sur scène, il s’agirait d’un événement important chez les Potterheads. Pour l’instant, rien n’est acté, mais l’envie semble présente chez l’un comme chez l’autre puisque c’est Tom Felton qui aurait incité People à poser la question à Daniel Radcliffe. Et si ce n’est pas dans « l’Enfant Maudit », pourquoi pas dans une autre pièce de théâtre ?

