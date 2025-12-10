Un hôtel Harry Potter va ouvrir ses portes et il sera unique au monde !

Vous ne pouvez pas vous passer de l’univers Harry Potter ? Vous serez sans doute ravis d’apprendre qu’un hôtel unique au monde devrait bientôt ouvrir ses portes aux fans du célèbre sorcier. On vous explique.

Harry Potter bientôt de retour dans un immense parc

L’univers Harry Potter ne cesse de fasciner. Cela tombe bien car ce même univers ne cesse de grandir. Après les escape game, le airbnb ou les studios londonien, c’est au tour d’un autre complexe d’envergure de voir le jour. Et c’est en Allemagne que ça se passe.

Un hébergement sur le thème Harry Potter est en cours de développement pour le plus grand bonheur des fans. Une précision d’importance s’impose, puisque cet hébergement fera partie d’un projet plus grand : un parc d’attractions ! Et oui, vous avez bien lu, un univers magique à la Harry Potter en taille réelle.

Un premier parc d’attraction Harry Potter LEGO, les internautes expriment leur joie

Crédit photo : Warner Bros.

C’est le parc Legoland, également situé en Allemagne, qui aura la chance d’ouvrir ce complexe.

« Préparez vos baguettes magiques, un nouvel univers Harry Potter est en train de se créer ! Le premier parc LEGO® Harry Potter au monde et le tout premier hébergement sur le thème d'Harry Potter sont en cours de développement ! », peut-on lire sur le compte Instagram de LEGO.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LEGOLAND Deutschland Resort (@legolanddeutschlandresort)

En quelques jours seulement, la publication de cette annonce a été ‘likée’ plus de 66 000 fois. Les fans du sorcier à lunettes ont envahi la section commentaires pour faire part de leur joie.

« Oh mon Dieu, c'est génial !!! » ; « Oh mon dieu, c'est incroyable ! » ; « Je suis tellement heureuse ! » ; « C'est génial !!! » ; « Un autre endroit de rêve que je dois visiter » ; « Il faut absolument que je voie ça », s'enthousiasment les internautes.

Pour l’instant, peu d’infos sur cet univers grandiose ont été révélées. On peut peut-être s’attendre à des attractions inspirées de la saga, des restaurants sur ce thème et un hôtel qui reprendrait les décors de Poudlard. Quoi qu’il en soit, l’ouverture de ce parc d’attractions Harry Potter Legoland fera grand bruit. Le plus dur sera d’attendre.