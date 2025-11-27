« Harry Potter » : l'actrice qui joue Mimi Geinarde avait 37 ans au moment du tournage, mais c'est un autre détail qui choque les fans

L’actrice qui incarne Mimi Geignarde dans la saga Harry Potter a révélé qu’elle avait 37 ans au moment du tournage. Mais c’est un autre détail qui a surpris les fans.

Une actrice bien plus âgée que les adolescents du casting

En ce moment, TF1 diffuse l’intégralité de la saga Harry Potter. Les fans du sorcier à lunettes ont donc croisé, à deux reprises, Mimi Geignarde. Le fantôme de l’élève de la maison Serdaigle apparaît dans Harry Potter et la Chambre des secrets et Harry Potter et la Coupe de feu.

Les fans de la première heure ont-ils noté quelque chose d’étrange à propos du personnage ? Mimi Geignarde est adolescente dans la saga. Pourtant, elle est interprétée par Shirley Henderson qui avait… 37 ans à l’époque. L’actrice a raconté à The Independent comment elle avait eu le rôle, alors qu’elle-même n’y croyait pas :

« Quand on m’a proposé une audition, je ne connaissais pas Harry Potter. Ma sœur, qui logeait chez moi, avait lu les livres. Malgré tout, je n’étais pas convaincue de pouvoir jouer une jeune fille de 14 ans, car j’avais la trentaine à l’époque. Je suis allée à l’audition déguisée en écolière — chemise blanche, jupe noire, queue de cheval — en me disant : “C’est ridicule !” », explique-t-elle.

Une folle théorie sur Harry Potter et Mimi Geignarde

Shirley Henderson a pourtant décroché le rôle. Les producteurs et le réalisateur lui ont dit que personne ne remarquerait son âge grâce aux effets « fantôme » et « brouillard » qu’ils allaient utiliser. Mais contre toute attente, ce n’est pas ce détail qui a le plus surpris les fans de Harry Potter sur ce personnage.

Un fan a raconté sur Reddit qu’il avait toujours pensé que Mimi Geignarde avait été interprétée par… Daniel Radcliffe. « Ils m’ont complètement trompé. J’ai passé des années à croire que c’était juste Daniel Radcliffe avec une perruque », écrit-il le plus sérieusement du monde.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce fan n’est pas le seul à avoir pensé cela. « Moi aussi, je pensais que c'était Daniel Radcliffe avec une perruque jusqu'à maintenant ! Je n'en avais aucune idée. » Puis, un troisième :

« Je pensais la même chose ! Lors de son entretien avec Wired, il était stupéfait de voir que des personnes se demandaient s’il était Mimi Geignarde dans les films, mais il semble que ce soit une idée fausse courante, lol. »

Un adepte de cette théorie pense savoir pourquoi ils étaient nombreux à croire à cela : « Oui, parce que certains d'entre nous étaient assez jeunes en regardant le deuxième film et pensaient que Mimi Geignarde était Daniel Radcliffe avec une perruque. »

Si vous aviez un doute, les deux personnages ont bien été incarnés par deux acteurs différents.