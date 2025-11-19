Harry Potter : voici ce qu'a dit Daniel Radcliffe dans sa lettre touchante à Dominic McLaughlin

Alors que le tournage de la série “Harry Potter” a commencé, Daniel Radcliffe a adressé une lettre à Dominic McLaughlin, qui incarnera le jeune sorcier à son tour.

La série “Harry Potter” est en préparation et les acteurs qui incarneront les personnages emblématiques de la série ont été dévoilés. On connaît notamment le nom des trois sorciers phares de la saga qui joueront Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley.

Ces enfants vont donc jouer le rôle des trois sorciers de la saga alors qu’ils ne sont âgés que d’une dizaine d’années. Ils vont être rapidement exposés au public et pour cette raison, Sophie Turner, star de Game of Thrones, leur a livré de précieux conseils.

Crédit photo : HBO

Daniel Radcliffe écrit à Dominic McLaughlin

C’est également le cas de Daniel Radcliffe, qui jouait Harry Potter dans la saga, et qui a envoyé une lettre touchante à Dominic McLaughlin, le jeune garçon qui va reprendre son rôle et qui sera dans la peau de Harry Potter. Si Daniel Radcliffe a souhaité lui parler, c’est avant tout pour l’encourager et lui dire de profiter de son expérience.

“J’espère que tu vas passer le meilleur moment possible, et même un encore meilleur moment que le mien. J’ai adoré mon expérience mais j’espère que la tienne sera encore plus belle”, a rédigé Daniel Radcliffe dans sa lettre, selon Soir Mag.

Crédit photo : Warner Bros.

“J’espère qu’ils s’amusent bien”

Dominic McLaughlin va commencer le tournage de la série à seulement 11 ans, soit au même âge que Daniel Radcliffe à l’époque. Un fait qui rappelle de la nostalgie à l’acteur.

“Quand je vois ces photos de lui et de tous les autres enfants, j’ai juste envie de les prendre dans mes bras. Ils ont l’air si jeunes. Je les regarde et je me dis : “C’est fou, je faisais ça à leur âge.” Mais c’est aussi incroyablement mignon, et j’espère qu’ils s’amusent bien”, a confié Daniel Radcliffe.

Crédit photo : HBO

Après avoir reçu cette lettre, Dominic McLaughlin a répondu à Daniel Radcliffe par “un petit mot vraiment touchant”. Son contenu n’a pas été révélé.