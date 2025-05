Clara Luciani révèle être atteinte d'une maladie neurologique

Invitée dans le podcast “Small Talk” de Konbini, Clara Luciani s’est confiée pour la première fois face caméra sur la maladie neurologique dont elle est atteinte depuis plusieurs années.

Clara Luciani est une artiste très appréciée des Français grâce à ses chansons entraînantes, mais aussi à son optimisme et sa douceur. Cette chanteuse populaire a récemment inauguré sa statue de cire au musée Grévin et a conquis le coeur des Français.

Récemment, dans le podcast “Small Talk” de Konbini, Clara Luciani a confié être atteinte d’une maladie neurologique, le “tremblement essentiel”. Comme son nom le suggère, cette maladie provoque des tremblements incontrôlables. Selon l’Institut du Cerveau, il s’agit de la forme la plus fréquente de tremblements. Cette maladie neurologique et génétique touche environ 1 personne sur 200. Chez Clara Luciani, les tremblements impactent principalement les membres supérieurs.

“C’est très gênant parce qu’il y a plein de situations dans ma vie où on m’a dit : “T’as bu ? T’as pris des drogues ? T’es intimidée ?”, et j’étais rien de tout ça. Juste, je tremble tout le temps. Ma maman a la même chose et je crois que ça ne va pas s’arranger avec les années”, a confié la chanteuse.

Cela fait maintenant plusieurs années que Clara Luciani souffre de cette maladie. Au départ, la jeune femme a confié avoir eu du mal à concilier sa vie d’artiste et son trouble, angoissée par le regard des autres.

“Au début, quand je faisais des concerts, je prenais des bêta bloquant, mais c’est quand même un truc qui ralentit ton rythme cardiaque. Je sais ce qui accentue mes tremblements, c’est la nervosité et le fait qu’on puisse voir que je tremble. Et c’était très compliqué pour mes premières télés parce que je me disais : “Les gens vont se rendre compte que je tremble”. Et au plus j’y pensais, au plus je tremblais”, a expliqué Clara Luciani.