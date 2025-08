Justin Timberlake annonce être atteint de la maladie de Lyme

Alors qu’il vient d’achever sa tournée mondiale, le chanteur Justin Timberlake a révélé être atteint d'une maladie handicapante qui l’a beaucoup affecté.

Justin Timberlake est connu dans le monde entier et vient de terminer sa tournée à l’international. Cependant, ses concerts n’ont pas forcément plu au public, qui l’a accusé de manquer d’énergie sur scène et de faire "le strict minimum".

Malheureusement, il y avait une raison à cela, comme l’a dévoilé l’artiste ce jeudi 31 juillet sur son compte Instagram.

Crédit photo : @justintimberlake / Instagram

Justin Timberlake a révélé être atteint de la maladie de Lyme dans un témoignage poignant.

"J’ai dû faire face à des problèmes de santé et on m’a diagnostiqué la maladie de Lyme, ce que je ne dis pas pour que vous ayez pitié de moi, mais pour donner un aperçu de ce que j’ai dû affronter en coulisses", a révélé le chanteur.

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse due à une bactérie transmise par les piqûres de tiques infectées. Selon RTL, elle provoque une éruption cutanée ainsi que des symptômes similaires à ceux de la grippe, comme des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Des symptômes qui ont beaucoup affecté le chanteur pendant sa tournée.

"Vivre avec cela peut être continuellement invalidant, à la fois mentalement et physiquement. Quand j’ai reçu le diagnostic, j’ai bien sûr été choqué. Mais au moins je pouvais comprendre pourquoi j’avais des douleurs nerveuses intenses sur scène, ou pourquoi je me sentais extrêmement fatigué ou malade", a confié Justin Timberlake.

Crédit photo : @justintimberlake / Instagram

Il existe des traitements pour guérir de la maladie de Lyme. Si elle est dépistée assez tôt, le taux de guérison est élevé grâce à la prise d’antibiotiques. Mais dans le cas de Justin Timberlake, le dépistage semble être tardif. Dans ces conditions, la maladie peut être plus complexe à soigner et provoquer des rechutes fréquentes. La guérison peut ne pas être définitive. Malgré ce diagnostic inquiétant, Justin Timberlake a décidé de continuer sa tournée.

"J’ai été confronté à une décision personnelle : arrêter la tournée ou continuer et trouver une solution. J’ai décidé que la joie que me procure la scène dépasse largement le stress passager que mon corps ressentait. Et je suis tellement heureux d’avoir continué. À chacun d’entre vous qui êtes venus me voir lors de la tournée : votre énergie et votre amour continuent de m’émouvoir profondément."