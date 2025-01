Clash entre Gad Elmaleh et Vincent Lindon sur le plateau de Quotidien, les spectateurs n'en reviennent pas

Invités sur le plateau de Quotidien, Gad Elmaleh et Vincent Lindon ont rythmé leurs échanges par une série de remarques et de piques qui ne sont pas passées inaperçues.

Mardi 14 janvier, Gad Elmaleh et Vincent Lindon étaient invités sur le plateau de Quotidien pour faire leur promotion. Alors que ses sketchs font partie des 15 meilleurs de tous les temps, l'humoriste était présent pour parler de son nouveau spectacle, “Lui-même”. De son côté, l’acteur présentait son film “Jouer avec le feu” avec ses collègues Benjamin Voisin et Stefan Crépon.

Crédit photo : TMC

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu sur le plateau. Dès l’arrivée de Gad Elmaleh, Vincent Lindon a dit à ses voisins de table : “C’est fini, ce n’est pas la peine, ne tentez pas des trucs. Un peu de modestie, on s’écrase, on s’écrase.”

Puis, Gad Elmaleh a raconté avoir raté le conservatoire. À ce moment-là, Vincent Lindon a souligné le manque de modestie de l’humoriste en déclarant : “Ça fait toujours chic quand on est une grande star de dire qu’on a raté un truc. Vous imaginez le talent que j’ai ? Vous êtes passés à travers ! Je connais bien.” Une réplique qui a amusé Gad Elmaleh qui a répondu : “Il est incroyable. C’est vrai que ça fait assez chic. C’est de la fausse humilité. Je n’ai pas réussi mais vous voyez le parcours que j’ai !”

Crédit photo : TMC

La seconde pique a été adressée par Gad Elmaleh. Alors que les invités parlaient des messages de bonne année qui perdurent tout au long du mois de janvier, Vincent Lindon a dit : “Moi, je réponds à tout le monde, j’essaie de faire un truc personnalisé alors ça me prend du temps”, ce à quoi Gad Elmaleh a répondu : “En même temps, il est acteur, il a du temps !”

Gad Elmaleh s’agace

Après avoir fait la promotion du film de Vincent Lindon, le présentateur Yann Barthes s’est tourné vers Gad Elmaleh pour parler de son nouveau spectacle. Cependant, l'humoriste a été interrompu à plusieurs reprises par Vincent Lindon, ce qui a commencé à l’agacer puisque Gad Elmaleh a déclaré : “Vincent, il y a eu l’interview du film, maintenant c’est mon spectacle”. Si cette pique était lancée sur le ton de l’humour, nul doute qu’elle trahissait l’agacement de l’humoriste.

Gad Elmaleh a ensuite été interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à faire de l’humour. Alors qu’il donnait une explication sérieuse sur “l’évolution” de son métier, Vincent Lindon lui a coupé la parole pour déclarer d’un ton moqueur : “Je rigole parce qu’autant c’était génial jusqu’à présent, mais je crois qu’on évolue oui. On évolue tous.”

Exaspéré d’être interrompu, moment de tension hier dans #Quotidien entre Gad Elmaleh et Vincent Lindon pic.twitter.com/Avplx9E9TI — Destination Ciné (@destinationcine) January 15, 2025

Visiblement agacé, l’humoriste a répondu froidement : “Attends, je vais terminer”, avant de dénoncer la volonté de l’acteur de vouloir parler de lui tout le temps en disant face caméra : “On peut rappeler la date de sortie de son film ? Le film de Vincent Lindon sort le 22, je vous conseille d’aller le voir”, face à un Vincent Lindon rouge de honte.

Vincent Lindon s’excuse

Cette dernière altercation a jeté un froid sur le plateau jusqu’à ce que les deux invités participent à un jeu intitulé “Qui a dit quoi ?”. Yann Barthes a demandé aux invités : “Qui a dit : si je me croisais, je m’exaspérerais énormément”. Ayant déjà prononcé cette phrase, Vincent Lindon a répondu et en a profité pour adresser ses excuses à Gad Elmaleh : “Ça c’est moi. Ce soir par exemple, je m’exaspère. J’ai changé d’humeur il y a une minute et c’est bien fait pour moi. Ce n’est pas mon métier de faire rire et ça se passait bien et j’ai fait une petite vanne, je te présente mes excuses. C’était ridicule tout d’un coup de dire bah tu sais on évolue”, a-t-il déclaré.

Assurant qu’il “déteste faire le malin”, Vincent Lindon a conclu en disant : “Je l’ai peut-être exaspéré, mais moi je viens de m’exaspérer énormément”, déclenchant les rires du public et de l’humoriste.

«Je te présente mes excuses…»



[Pour info, Vincent Lindon a eu une relation avec Caroline de Monaco et Gad Elmaleh est le père d’un des fils de Charlotte, fille de Caroline] pic.twitter.com/oJX4UJfjkJ — Destination Ciné (@destinationcine) January 15, 2025

Si elle semble s’être bien finie, cette altercation n’a pas laissé les spectateurs indifférents. Certains internautes ont pris le parti de l’acteur : “Gad Elmaleh a le seum que Vincent Lindon soit plus drôle que lui”, “Hyper gênant la réaction de Gad Elmaleh”, “J’ai trouvé Gad Elmaleh très condescendant”. De son côté, l’humoriste a lui-aussi été soutenu : “Vincent Lindon, “moi je, moi je”. Quel égo surdimensionné, limite pathologique”, “Lindon manque de respect aux autres invités”.

Quoi qu’il en soit, cet échange aura beaucoup fait parler de lui ce soir là. “C’est du lard ou du cochon ce soir entre Gad Elmaleh et Vincent Lindon ?”, “Vous avez vu ce que je viens de voir ?”, ont rédigé les internautes sur les réseaux sociaux.