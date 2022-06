Voici les 15 meilleurs sketchs, les plus drôles de tous les temps

Ils nous ont fait rire, parfois même pleurer de rire, (re)découvrez les 15 meilleurs sketchs de tous les temps.

On a tous déjà entendu cette phrase : « Il vaut mieux en rire qu'en pleurer ! ». Ça, les humoristes l'ont bien compris. Sur scène, au théâtre ou dans des Comedy Clubs, vos humoristes préférés font le show.

Dans leurs sketchs, les comiques rendent compte des petits problèmes du quotidien, racontent des anecdotes personnelles, se livrent à cœur ouvert mais toujours avec beaucoup d'humour. Amour, humour noir ou actualité, tout y passe dans les Comedy Clubs.

Vous vous souvenez encore des sketchs de vos humoristes préférés, vous les connaissez par cœur, mais ils vous feront toujours autant rire. La rédaction vous a résumé les 15 meilleurs sketchs de tous les temps.

Le sketch « Le blond » - Gad Elmaleh

Ce sketch est sans doute le sketch le plus connu de l'humoriste Gad Elmaleh. Ce sketch culte a été visionné plus d'un million de fois sur Youtube et a même été détourné avec le sketch « Le blond au ski » et « Le blond dans l'avion ». La preuve que ce sketch a marqué toute une génération, il a donné naissance en 2017 à une bande dessinée intitulée « Le blond » imaginée par l'humoriste.

Le sketch « Télémagouilles » - Les Inconnus

« Avec Télémagouilles, on en a plein les fouilles ! », cette phrase culte fait partie du texte du sketch mythique des Inconnus : Télémagouilles. C'est dans les années 1990 que ce trio de comiques français est devenu célèbre notamment grâce à leur émission parodique La Télé des Inconnus. Le succès a tellement été important que le groupe a mis en scène certains de ses sketchs en spectacle.

Le sketch « Je me suis fait racketter » - Paul Mirabel

S'il y a bien un adjectif qui caractérise Paul Mirabel c'est « tranquille ». Cet humoriste originaire de Montpellier commence sa carrière dans des cafés-théâtres parisiens. En 2019, l'humoriste âgé seulement de 23 ans joue sur scène en première partie de Fary et Roman Freyssinet à l'Olympia. Petit à petit, Paul Mirabel se fait connaître du grand public et c'est ce sketch qui fait exploser sa carrière. Au Montreux Festival, il joue ce sketch et fait plus de 21 millions de vues sur Youtube, un véritable carton !

Le sketch « L’addition » - Muriel Robin

Muriel Robin sait tout faire. Humoriste, comédienne, metteuse en scène et réalisatrice, elle est aussi l'autrice d'un des plus grands sketchs de l'histoire de l'humour : L'addition.

Le sketch « Le flic » - Coluche

Un top des meilleurs sketchs sans Coluche ? C'est impensable. Ce comique français a marqué des générations entières par ses sketchs toujours plus libres et grossiers, revendiquant encore et toujours les failles des valeurs morales et politiques de la société.

Le sketch « L’avion de Barbie » - Florence Foresti

Avec déjà de nombreux spectacles à son actif, l'humoriste française Florence Foresti a forcément sa place dans le top des meilleurs sketchs de tous les temps. Le choix n'a pas été simple car ses sketchs sont tous cultes. Aujourd'hui, elle est l'une des humoristes les plus populaires en France.

Le sketch « Mon divorce » - Tareek

Révélé par l'émission télévisée La France a un incroyable talent en 2018, Tareek séduit le grand public. Dans ses représentations dans les Comedy Clubs parisiens ou dans son spectacle "Life", l'humoriste est incontestablement le roi de l'impro.

Le sketch « Nathalie, il faut qu’on parle » - Élie Semoun

Élie Semoun est un artiste incontournable en France. L'humoriste a fait rire des milliers de Français, seul ou en duo, avec travers des sketchs originaux et plein d'humour. « Nathalie, il faut qu’on parle » est l'un de ses sketchs les plus connus.

Le sketch « Sandy » - Franck Dubosc

Franck Dubosc a su se créer un personnage bien à lui : un personnage dragueur et frimeur. À l'écran comme à la scène, l'humoriste et comédien tient parfaitement son rôle. Depuis des années, il fait rire les Français en spectacle ou au cinéma.

Le sketch « Le Sâr Rabindranath Duval » - Francis Blanche et Pierre Dac

Ce sketch est l'une des parodies les plus cultes de l'histoire de l'humour. Dans les années 50, les humoristes Francis Blanche et Pierre Dac parodient un dialogue entre un mage et son assistant. C'est à mourir de rire !

Le sketch « La circoncision » - Jamel Debbouze

À la tête du célèbre Jamel Comedy Club, l'humoriste, comédien et producteur Jamel Debbouze est lui aussi l'auteur de nombreux sketchs cultes, comme celui-ci : La circoncision.

Le sketch « Le rap » - Le compte de Bourderbala

Sami Ameziane, dit le comte de Bouderbala, a deux casquettes. Celle du joueur de basket, et celle d'humoriste. Après une blessure qui le pousse à arrêter sa carrière sportive, Sami Ameziane se lance dans le stand-up. Certains de ses sketchs sont devenus cultes, comme « Le rap » qu'il joue dans sa salle de spectacle « Le République ».

Le sketch « Être une femme, être un homme » - Blanche Gardin

Récompensée en 2017 d'un Molière du meilleur spectacle d'humour, pour son spectacle « Je parle toute seule », Blanche Gardin séduit le public par son humour cynique et décalé.

Le sketch « La poste » - Dany Boon

S'il y a bien un sketch à voir de Dany Boon, c'est celui-ci. Bonne rigolade !

Le sketch « J’aurai kiffé être une tortue » - Djimo

Dans ce sketch, l'humoriste Djimo fait pleurer de rire son public. Ce sketch est devenu viral sur Youtube avec plus de 12 millions de vues.