Patrick Sébastien visé par de lourdes accusions dans «Complément d'enquête», il répond cash

Ce jeudi 12 mars, le ton est monté sur le plateau de “Complément d’enquête”. Invité dans l'émission, Patrick Sébastien est sorti de ses gonds, accusant le programme de “vouloir lui nuire”.

Un nouvel épisode de “Complément d’enquête” a été diffusé ce jeudi 12 mars sur France 2. ll était consacré à Patrick Sébastien et retraçait son parcours professionnel, mais aussi ses frasques.

Comme le mentionne le reportage, tout au long de sa carrière, Patrick Sébastien aurait instauré un climat malsain avec les femmes avec qui il travaillait. Plusieurs d'entre elles ont dénoncé des comportements "problématiques" comme une stagiaire qui a affirmé que Patrick Sébastien avait mis "une claque sur les fesses de sa maître de stage" et qu'elle avait la sensation que"ce n'était pas la première fois qu'il le faisait, et que mettre des mains aux fesses aux filles de son équipe, c'était complètement ok".

🗣️ Si la maquilleuse de Patrick Sébastien raconte que l’animateur pouvait « facilement mettre un coup aux fesses » et que ce n’était pas problématique selon elle, une ancienne stagiaire explique avoir été gênée par le comportement du chanteur. #Complementdenquete pic.twitter.com/1iitaJn6ng — Complément d'enquête (@Cdenquete) March 12, 2026

Ces accusations ont également été approuvées par la maquilleuse de Patrick Sébastien qui affirme que "c'est quelqu'un qui va facilement te mettre un coup de machin aux fesses, comme ça", tandis qu'une autre source affirme qu'il "montrait son sexe pour un oui ou pour un non". Actuellement, l’animateur est visé par une enquête pour exhibition sexuelle.

Donc Patrick Sébastien aurait reçu une fellation sur scène, devant (entre autres) des mineurs dans un camping?



Montrer du contenu sexuel à des enfants n’est pas du divertissement, c’est une irresponsabilité grave. pic.twitter.com/zKjqzMbGVG — Mathilda Nemesis (@mathildaNemesis) July 29, 2025

Les faits remontent au 22 juillet, où Patrick Sébastien s’est produit sur scène au Cap d’Agde. Pendant qu’il chantait, une femme est montée sur scène est a mimé une fellation avec Patrick Sébastien. Ce dernier s’est défendu en affirmant qu’il s’agissait bien d’un mime, mais il est désormais attaqué pour exhibition sexuelle.

“Je suis un peu énervé”

La suite après cette vidéo

“Complément d’enquête” est revenu sur cette affaire, ce qui n’a pas plu au principal intéressé. Invité dans l’émission après la diffusion de ce reportage, il a affirmé que la production voulait “lui nuire”.

“Je suis un peu énervé, je vais t’expliquer pourquoi. Je devrais faire voir quelque chose aux téléspectateurs. Ça résume toute la volonté de me nuire qu’il y a eu dans cette affaire. Et toute la volonté de me nuire qu’il y a eu dans ce reportage”, a affirmé Patrick Sébastien, selon des propos rapportés par Télé Star.

"C'est une nana qui m'attrape la bite à qui j'ai rien demandé (...) J'aurais dû arrêter le spectacle et porter plainte contre elle !"



La nouvelle ligne de défense de Patrick Sébastien, en apprenant l'ouverture par la justice d'une enquête pour exhibitionpic.twitter.com/ob91E1eohq — Tristan Waleckx (@tristanwaleckx) March 12, 2026

L’animateur dénonce un “portrait à charge”, un “complot” ainsi qu’un “festival de manipulation”. Il soupçonne même que ce reportage soit une attaque personnelle, commandée par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, ce à quoi le présentation Tristan Waleckx a répondu : “C’est un reportage journalistique réalisé en toute indépendance”.

“C’est pas à moi qu’il faut s’en prendre”

Sur le plateau, Patrick Sébastien est revenu sur l’affaire du Cap d’Agde.

“C’est une nana qui monte, qui m’attrape la bite, à qui je n’ai rien demandé. C’est magnifique ! C’est extraordinaire ! Pour l’instant, il n’y a pas de plainte hein. Vous êtes emmerdé parce que de toute façon, il n’y a pas de plainte contre moi. Je ne bois pas, je ne me drogue pas, je n’ai jamais violé personne. Les témoignages de vos nanas là qui sont masquées en disant : “Oh, il m’a proposé mais sans me proposer”, c’est bidon ! C’est pas à moi qu’il faut s’en prendre, c’est à la dame. Moi, je n’ai rien fait. J’aurais dû arrêter le spectacle et porter plainte contre elle, c’est ce que je vais dire au procureur”, a déclaré l’animateur, selon Next Plz.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Béziers sur cette affaire et Patrick Sébastien doit être entendu fin avril. Affaire à suivre…