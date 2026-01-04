Électricité : Sébastien Lecornu annonce la baisse du prix de l'abonnement à partir du 1er février

Ce samedi 3 décembre, Sébastien Lecornu a annoncé la baisse du prix de l’abonnement de tous les contrats de fourniture d’électricité, à compter du 1er février 2026.

Le chef du gouvernement salue « un premier pas concret pour réduire la facture d’électricité » et annonce préparer la présentation dans quelques semaines d’un « grand plan d’électrification des usages, au service de notre souveraineté énergétique ».

C’est sur son compte X que Sébastien Lecornu a annoncé, hier, une baisse du prix de l’abonnement de tous les contrats de fourniture d’électricité à partir du 1er février 2026. Il a notamment expliqué que « 540 millions d’euros sont rendus au pouvoir d’achat des Français grâce à une baisse de 25 % de la Contribution tarifaire d’acheminement que vient d’annoncer le Ministre Roland Lescure ».

Crédit photo : AFP

Concrètement, que cela signifie pour les Français ?

« En moyenne, l’abonnement diminue de 5 %, soit 10€ par an pour les ménages et jusqu’à 200 € pour certains professionnels comme les boulangers ».

Le prix de l’abonnement de tous les contrats de fourniture d’électricité baisse au 1er février 2026.



540 millions d’euros sont rendus au pouvoir d’achat des Français grâce à une baisse de 25 % de la Contribution tarifaire d’acheminement que vient d’annoncer le Ministre Roland… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 3, 2026

Une bonne nouvelle pour les boulangers

Dans un entretien accordé au Parisien, le ministre de l’Économie Roland Lescure a en effet annoncé plus tôt dans la journée une baisse de la contribution tarifaire d’approvisionnement (CTA). Il s’agit « d’un prélèvement présent sur toutes les factures d’électricité française », a-t-il expliqué.

Concrètement, « pour un boulanger qui consomme de l’électricité, ça va aller jusqu’à 200 euros par an. Pour un ménage, ça peut être de l’ordre de 10 à 12 euros par an », a-t-il illustré.

Crédit photo : iStock

Le ministre a reconnu que cette baisse n’était pas « une révolution de la tarification énergétique », insistant sur le fait qu’« il n’y a pas de formule magique ».

« C’est un réel changement et une baisse efficace, immédiate et sensible au prix. Nous allons rendre 540 millions d’euros en pouvoir d’achat aux Français. Ne gâchons pas notre plaisir ».

Avec cette économie de 10 euros par an, vous aurez donc l’opportunité de… ne pas faire grand-chose de plus en réalité. En réalité, ce changement est très minime mais merci pour les travaux.