« Rien à foutre » : Karine Le Marchand accusée de racisme, elle répond cash à ses détracteurs

Depuis ce lundi 9 février, Karine Le Marchand est accusée de racisme après avoir tenu des propos polémiques sur CNews. L’animatrice a décidé de sortir du silence.

Karine Le Marchand est une animatrice culte, connue notamment dans l’émission “L’Amour est dans le pré”. Mais en ce moment, elle est au coeur d’une vive polémique. Ce lundi 9 février, elle était invitée dans l’émission “L’Heure des pros” sur CNews pour présenter son documentaire “Les Nouveaux Français”, qui retrace 100 ans d’immigration en France.

Dans le cadre de l’interview à ce sujet, Karine Le Marchand s’est confiée sur son histoire personnelle. Elle a affirmé avoir vécu “un choc” en arrivant à Paris en découvrant la population cosmopolite, et a tenu des propos jugés racistes.

🇫🇷 Karine Le Marchand sur CNEWS : "J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans, ces arabes qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que j’avais pas l’habitude de voir […] J’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur". pic.twitter.com/39ieAtTsQe — Mediavenir (@Mediavenir) February 9, 2026 “Moi, quand je suis venue à Paris, c’était en 1986, j’ai eu un choc. Je me souviens, j’étais à Châtelet. J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans qui sortaient, et ces Arabes. C’étaient des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir parce qu’à Nancy, j’étais la seule de mon école, avec ma soeur, à avoir cette tête-là. J’ai vu plein de gens sortir, j’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur, parce que je n’avais pas l’habitude”, a-t-elle raconté sur le plateau de CNews.

Des propos jugés racistes

Ces propos ont immédiatement indigné de nombreux internautes, qui ont accusé l’animatrice de racisme. Des députés ont notamment saisi l’Arcom pour dénoncer ces propos polémiques.

“Il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles Karine Le Marchand. Quand on fricote toute l’année avec l’extrême droite et qu’on vient tenir ce discours sur CNews, on sait très bien ce qu’on fait. Ces propos sont racistes, je saisis l’Arcom”, a déclaré la députée écologiste Léa Balage El Mariky, selon Le Parisien.

Karine Le Marchand réagit

Ce mardi 10 février, Karine Le Marchand a décidé de s’exprimer à ce sujet et de revenir sur ce qu’il s’est passé. Dans une story publiée sur son compte Instagram, elle affirme que ses propos ont été “sortis de leur contexte”.

“J’ai vu qu’une députée LFI avait saisi l’Arcom pour des propos que j’ai tenus sur CNews, sortis de leur contexte. Sur 30 minutes d’interview, ils prennent 15 secondes sorties de leur contexte où je parle de mon arrivée à Paris dans les années 1980, où je parle de mon ressenti. Je suis à moitié noire et fière de l’être. À moitié blanche aussi. Je suis fière de ce que je suis et de ce que j’ai accompli. J’assume complètement qui je suis”, a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Karine Le Marchand est sous le feu des critiques. Selon ses dires, elle a déjà été accusée d’être “antiblanc” quand elle sortait avec un joueur de foot et rappeur noir, mais aussi d’être transphobe lors de la sortie d’un documentaire sur la transidentité, ainsi que grossophobe quand elle a réalisé un reportage sur l’obésité.

“Je m’en fous complètement”

Si Karine Le Marchand est régulièrement confrontée à des détracteurs, elle a tenu à leur répondre.

“Tous les petits polémistes sous pseudo qui m’insultent, je ne vois pas vos messages. Je suis désolée et je m’en fous complètement. Je ne vais pas m’immoler, je ne vais pas me pendre. Si vous ne voulez pas vous faire passer pour des imbéciles, je vous encourage à lire des livres en entier, regarder des émissions en entier, voir le documentaire dont il s’agit, avant d’envoyer des insultes aux gens. Votre haine ne me touche pas, je ne suis pas toute jeune, je n’en ai vraiment rien à foutre”.

En plus de cela, l’animatrice a décidé de ne plus se laisser faire et d’afficher publiquement sur son compte tous ses haters qui l’insultent sur les réseaux sociaux. Le message est passé.