« Comportement de prédateur » : stupeur à Hollywood, Will Smith visé par une plainte pour harcèlement sexuel

L’acteur Will Smith fait l’objet d’une plainte de la part de Brian King Joseph, violoniste durant sa tournée, pour harcèlement sexuel et licenciement abusif. Si Will Smith dément, le plaignant dénonce un comportement de “prédateur”.

Nouveau parfum de scandale à Hollywood ! Ce jeudi 1ᵉʳ janvier, le site américain People a relayé le dépôt d’une plainte, le 30 décembre dernier, pour harcèlement sexuel à l’encontre de Will Smith.

Cette plainte a été déposée par Brian King Joseph, violoniste et ancien finaliste de l’émission America’s Got Talent, pour des faits remontant à mars 2025 durant sa participation comme musicien à la tournée de l’acteur, intitulée “Based on a True Story”.

Consultée par le site Variety, la plainte fait état d’une "série d'événements traumatisants", indiquant que Will Smith "a délibérément manipulé et préparé M. Joseph en vue d'une exploitation sexuelle ultérieure". Le musicien va même jusqu'à dépeindre un "comportement de prédateur" de la part de l'acteur.

Accusant l'acteur de "menaces de violence sexuelle", Brian King Joseph raconte avoir découvert l'intrusion d'un individu inconnu dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas, d'un mot manuscrit où était écrit "Brian, je reviens... juste nous deux", ainsi que "des lingettes, une bouteille de bière, un sac à dos rouge, un flacon de médicaments contre le VIH au nom d'une autre personne, une boucle d'oreille et des documents de sortie d'hôpital appartenant à une personne inconnue."

Le tout laissant craindre au violoniste "qu'un inconnu ne revienne bientôt dans sa chambre pour avoir des relations sexuelles" avec lui.

Les avocats de Will Smith nient face aux accusations

Dans sa plainte, Brian King Joseph affirme également avoir été "humilié" par un membre de l'équipe de l'acteur, qui lui aurait annoncé son licenciement. Le violoniste a ensuite été remplacé pour le reste de la tournée, selon la plainte. Il accuse ainsi Will Smith de licenciement abusif par la même occasion.

Ces événements ont causé "une grave détresse émotionnelle, une perte économique, une atteinte à sa réputation et d’autres dommages", selon les accusations de Brian King Joseph, qui évoque "un syndrome de stress post-traumatique et d’autres maladies mentales à la suite du licenciement."

Interrogé par le magazine, l'avocat de l'acteur a assuré que "les allégations de M. Joseph (...) sont fausses, sans fondement et irresponsables".

"Elles sont catégoriquement démenties et nous utiliserons tous les moyens légaux à notre disposition pour répondre à ces allégations et faire éclater la vérité"

Les documents envoyés à la justice par le musicien stipulent une demande de compensation financière pour le préjudice personnel et financier. Brian King Joseph espère pouvoir réparer le trouble traumatique, la perte de rémunération et la détresse psychologique sévère, causée par le comportement des équipes de la tournée.