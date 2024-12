Cette vidéo volée du couple Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli fait le buzz

Les rumeurs vont bon train entre Cyril Hanouna et sa chroniqueuse Kelly Vedovelli. Le duo a été aperçu dans une boutique de luxe durant leurs vacances.

L’émission Touche pas à mon poste fait régulièrement parler d’elle et ce, pour différentes raisons. Des polémiques et propos tenus par son présentateur Cyril Hanouna sur les programmes télé aux débats parfois houleux entre ses chroniqueurs, TPMP ne laisse personne indifférent.

Même quand l’émission de C8, pourtant vouée à disparaître, n’est pas à l’antenne, Cyril Hanouna fait parler de lui. Ces derniers temps, l’animateur est au cœur de spéculations sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensent que Cyril Hanouna serait secrètement en couple avec l’une de ses chroniqueuses. Un dernier détail qui vient de sortir a relancé les rumeurs.

Une vidéo durant leurs vacances qui fait le buzz

Crédit photo : C8

Depuis 2019, Kelly Vedovelli officie en tant que chroniqueuse dans l’émission TPMP. Et depuis son arrivée, les téléspectateurs sont nombreux à avoir remarqué la complicité entre la jeune femme et l’animateur. Entre leurs regards complices et leurs différentes remarques à l’antenne, Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli ont suscité des interrogations.

Comme par exemple cette fois où l’animateur avait lancé : « Kelly peut te le dire, je ne regarde que vos films ! ». Une phrase anodine qui avait laissé les spectateurs penser que si l’une connaît les goûts cinématographiques de l’autre, c’est qu’ils passent sûrement du temps libre ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Vedovelli Dolce Vita (@kellyvedovellibestlife)

De plus, les deux personnalités auraient déjà partagé des vacances ensemble. Dernièrement, Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli ont été aperçus dans une boutique Dior de Paris en pleine vacances de Noël. Ils ont été filmés installés confortablement sur un canapé en train de discuter. Rapidement, la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, relançant encore plus les spéculations à leur sujet.

Ni l’un ni l’autre n’a encore réagi à ces rumeurs. Simples amis, collègues ou plus, le mystère reste entier.