Miss France 2025 : Cyril Hanouna va trop loin, Angélique Angarni-Filopon lui répond cash dans TPMP

Angélique Angarni-Filopon est sollicitée de toute part depuis son couronnement. Elle doit ainsi répondre à des questions en tous genres, notamment les plus intimes, comme ce fut le cas dans TPMP face à Cyril Hanouna.

Depuis qu’elle a été élue Miss France 2025 samedi soir, Angélique Angarni-Filopon fait le tour des plateaux télé. On l’a ainsi vue face à Yann Barthès dans Quotidien ou encore dans la matinale de TF1, Bonjour ! Mardi 17 décembre, la Miss Martinique était de passage dans Touche pas à mon poste en compagnie de la présidente de Miss France, Cindy Fabre.

La rencontre entre la jeune femme et Cyril Hanouna a d’abord bien commencé, l’animateur de C8 trouvant la miss « plus belle qu’à la télé ». Puis, il l’a de nouveau complimenté : « Vous avez fait un truc incroyable, vous avez redonné de l’espoir à énormément de monde. [...] Vous avez 34 ans, vous êtes magnifique et je trouve que cette règle [de retirer l’âge limite] fait du bien ».

Une fois la conversation bien amorcée, Cyril Hanouna s’est montré un peu trop curieux, notamment vis-à-vis de sa vie privée. Mais Angélique Angarni-Filopon n’a pas cédé et a subtilement esquivé la question.

Miss France 2025 met un vent à Cyril Hanouna

Miss France 2025 sur le plateau de Quotidien. Crédit photo : TMC

Après cette vague de compliments, Cyril Hanouna a demandé à l’heureuse élue si elle avait des enfants, ce qui serait une grande première dans l’histoire de Miss France, ou si elle était en couple. « Je n’ai pas d’enfant, je ne suis pas mariée… Et le reste restera pour l’instant secret », a-t-elle déclaré dans un éclat de rire, sans pour autant répondre à la seconde question de l’animateur.

Sauf que ce dernier n’a pas abandonné. Sans toutefois revenir à la charge, il a cherché à en savoir plus sur les goûts de Miss France. « Je vais vous poser les questions un petit peu plus... Bon on a envie de savoir quoi, on n’est pas là pour enfiler des perles. Qu’est-ce que vous recherchez en premier chez un homme ? ».

Prise de court et ne sachant quoi répondre, Angélique Angarni-Filopon a pu compter sur Cindy Fabre qui n’a pas hésité à répliquer « elle ne recherche peut-être pas ? ». Ce qui a permis à Miss France de rebondir aussitôt : « Oui voilà, je ne recherche pas mais [...] j’aime les hommes spirituels et très très très drôles. Et l’intelligence aussi ».

Après les nombreuses questions sur son âge, Angélique Angarni-Filopon doit maintenant composer avec les questions indiscrètes concernant sa vie privée. Le lot de toutes les Miss France en somme.