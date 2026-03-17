Décès de Bruno Salomone : Guillaume de Tonquédec raconte la « fin de vie très difficile » de son partenaire à l'écran

Au lendemain du décès de Bruno Salomone, disparu à l'âge de 55 ans, son ancien partenaire à l'écran, Guillaume de Tonquédec, a raconté ses derniers instants.

La nouvelle en a choqué plus d'un.

Le comédien Bruno Salomone est décédé ce dimanche 15 mars à l'âge de 55 ans, des suites d’une longue maladie. Un décès qui a profondément bouleversé ses amis, ses collègues mais aussi le grand public qui l'appréciait. Personnalités et autres anonymes ont ainsi rendu hommage à l'artiste mais aussi à l'homme qui, de l'aveu de tous, laissera un grand vide.

Guillaume de Tonquédec, qui l'a côtoyé pendant 17 ans sur le tournage de la série « Fais pas ci, fais pas ça », a également eu des mots doux envers son ancien partenaire à l'écran, qu'il a accompagné jusqu'au bout.

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Bruno Salomone « souffrait » et a eu « une fin de vie très difficile »

Invité ce lundi 16 mars sur le plateau de l'émission « C à vous » sur France 5, l'acteur de 59 ans a d'abord évoqué sa rencontre avec Bruno Salomone, insistant sur les liens forts qui les unissaient, avant de revenir sur les derniers mois très difficiles du comédien, qui se savait condamné.

« On s’est rencontré plutôt après le tournage de la série (« Fais pas ci, fais pas ça », n.d.l.r) car on est très pudiques tous les deux. On était très heureux de travailler ensemble, on se respectait beaucoup », a ainsi raconté Guillaume de Tonquédec, en précisant par ailleurs l’avoir « accompagné jusqu’à lundi dernier ».

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Également présent sur le plateau, le producteur Thierry Bizot, qui connaissait Bruno Salomone depuis ses débuts, a donné davantage de précisions quant aux derniers instants du comédien.

« Il souffrait. Il a eu une fin de vie très difficile (...) mais il n’était pas juste courageux (...) Il était léger, drôle, profitant de la vie », a précisé ce dernier.

L'acteur Guillaume de Tonquédec raconte sur le plateau de @cavousf5 ses derniers moments avec son ami Bruno Salomone, décédé dimanche à l'âge de 55 ans : "Il a demandé sa femme en mariage sur son lit d'hôpital". pic.twitter.com/Khm63uFrki — franceinfo (@franceinfo) March 16, 2026

« Il s’occupait des autres. Quand je l’ai vu lundi il m’a dit “J’en ai marre, je vais lâcher l’affaire”, il m’a posé des questions sur ma maman, sur mon spectacle », a surenchéri Guillaume de Tonquédec qui a eu une pensée pour la femme de Bruno Salomone.

« Elle a tenu la rampe, elle n’a jamais craqué. Ils se sont mariés à l’hôpital. Il lui a demandé sa main sur son lit d’hôpital, c'était bouleversant ». (Guillaume de Tonquédec)

Et l'acteur de conclure : « Il (Bruno Salomone) aurait été très touché de savoir qu’il était aussi apprécié. Il était tout le temps dans le doute, Bruno. Curieusement, il n’avait pas tellement confiance en lui ».