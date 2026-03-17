Décès de Bruno Salomone : Guillaume de Tonquédec raconte la « fin de vie très difficile » de son partenaire à l'écran

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Bruno Salomone et Guillaume de Tonquédec dans « Fais pas ci, fais pas ça »

Au lendemain du décès de Bruno Salomone, disparu à l'âge de 55 ans, son ancien partenaire à l'écran, Guillaume de Tonquédec, a raconté ses derniers instants.

La nouvelle en a choqué plus d'un.

Le comédien Bruno Salomone est décédé ce dimanche 15 mars à l'âge de 55 ans, des suites d’une longue maladie. Un décès qui a profondément bouleversé ses amis, ses collègues mais aussi le grand public qui l'appréciait. Personnalités et autres anonymes ont ainsi rendu hommage à l'artiste mais aussi à l'homme qui, de l'aveu de tous, laissera un grand vide.  

Guillaume de Tonquédec, qui l'a côtoyé pendant 17 ans sur le tournage de la série « Fais pas ci, fais pas ça », a également eu des mots doux envers son ancien partenaire à l'écran, qu'il a accompagné jusqu'au bout.

L'acteur Guillaume de TonquédecCrédit photo : DR

Bruno Salomone « souffrait » et a eu « une fin de vie très difficile »

Invité ce lundi 16 mars sur le plateau de l'émission « C à vous » sur France 5, l'acteur de 59 ans a d'abord évoqué sa rencontre avec Bruno Salomone, insistant sur les liens forts qui les unissaient, avant de revenir sur les derniers mois très difficiles du comédien, qui se savait condamné. 

« On s’est rencontré plutôt après le tournage de la série (« Fais pas ci, fais pas ça », n.d.l.r) car on est très pudiques tous les deux. On était très heureux de travailler ensemble, on se respectait beaucoup », a ainsi raconté Guillaume de Tonquédec, en précisant par ailleurs l’avoir « accompagné jusqu’à lundi dernier ».

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Également présent sur le plateau, le producteur Thierry Bizot, qui connaissait Bruno Salomone depuis ses débuts, a donné davantage de précisions quant aux derniers instants du comédien. 

« Il souffrait. Il a eu une fin de vie très difficile (...) mais il n’était pas juste courageux (...) Il était léger, drôle, profitant de la vie », a précisé ce dernier.

« Il s’occupait des autres. Quand je l’ai vu lundi il m’a dit “J’en ai marre, je vais lâcher l’affaire”, il m’a posé des questions sur ma maman, sur mon spectacle », a surenchéri Guillaume de Tonquédec qui a eu une pensée pour la femme de Bruno Salomone.

« Elle a tenu la rampe, elle n’a jamais craqué. Ils se sont mariés à l’hôpital. Il lui a demandé sa main sur son lit d’hôpital, c'était bouleversant ». (Guillaume de Tonquédec)

Et l'acteur de conclure : « Il (Bruno Salomone) aurait été très touché de savoir qu’il était aussi apprécié. Il était tout le temps dans le doute, Bruno. Curieusement, il n’avait pas tellement confiance en lui ».

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Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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