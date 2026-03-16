Mort de Bruno Salomone : de quelle maladie est décédé le comédien ?

Son décès soudain et inattendu a secoué ses fans et ses proches. Bruno Salomone nous a quittés ce week-end des suites d’une longue maladie. Ses collègues ont évoqué son combat.

Bruno Salomone est décédé à 55 ans

Ce dimanche 15 mars, nous avons appris avec tristesse le décès de Bruno Salomone à 55 ans. C’est son agent, Laurent Grégoire, qui a annoncé la nouvelle à l’AFP, précisant que l’acteur avait lutté « contre une longue maladie. »

Bruno Salomone laisse derrière lui des fans et des amis en deuil, à l’instar de Jean Dujardin qui lui a rendu un émouvant hommage. Dans la foulée, d’autres personnalités du petit et du grand écran se sont exprimées, notamment sur la maladie contre laquelle l’acteur de Fais pas ci, fais pas ça luttait.

Alors qu’aucune source ne citait précisément les causes du décès, plusieurs raisons étaient évoquées jusqu’à présent : un cancer ou la misophonie, une maladie dont les personnes qui en souffrent ne supportent pas le bruit et peut provoquer des crises de colère ou de panique.

Ses proches font des révélations sur sa maladie

Crédit photo : ABACA

Cependant, des proches de Bruno Salomone ont révélé que l’acteur souffrait bien d’un cancer. Dans les colonnes de Paris Match, Hélène de Fougerolles, qui a joué à plusieurs reprises avec lui, a confirmé que Bruno Salomone combattait cette maladie :

La suite après cette vidéo « Je savais qu'il était malade. Il y a deux, trois ans au cours d’un dîner, il m’avait avoué : 'Tu sais j’ai eu un cancer'. Et puis en septembre dernier, j’ai su par quelqu’un d’autre que son cancer avait récidivé. Il ne voulait pas que ça se sache, il était très pudique Bruno, il ne voulait pas que les gens aient pitié de lui. En septembre donc, il n’a plus pu tourner car il devait se battre contre la maladie. »

En effet, dans la nouvelle saison de la série de France 3, A priori, Bruno Salomone a laissé sa place à Florent Manaudou, que les fans pourront découvrir fin mars. Par ailleurs, ses collègues de Fais pas ci, fais pas ça s’attendaient au pire.

Crédit photo : France 2

Isabelle Gélinas, qui a joué sa femme dans la série à succès durant dix ans, s’est dite « abattue et sonnée » par la disparition de l’acteur. Dans Paris Match, elle confie également : « Depuis le mois de septembre, on savait qu’il n’y avait plus aucune chance, il était condamné. Mais il avait vraiment une force de vie hors du commun donc il s'est accroché le plus longtemps possible. Il est parti tranquillement chez lui, avec sa femme. »

Quant à Valérie Bonneton, qui jouait sa voisine dans la série, elle confie sa tristesse dans Le Figaro, avant d’ajouter : « On s’en doutait, on le savait mais c’est un choc quand concrètement ça arrive. » Puis de conclure, « c’est un peu Fais pas ci, fais pas ça qui s’en va. »