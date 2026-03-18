« Des hypocrites snobs » : une photo des déchets laissés par les stars aux Oscars dégoûte les internautes

Le glamour d’Hollywood vient d’en prendre un coup. L’état du Dolby Theatre après la cérémonie des Oscars a choqué plus d’un internaute. De nombreux déchets jonchent le sol où les célébrités se sont assises le temps d’une soirée.

Une photo prise après les Oscars fait le buzz

Contrairement à ce que l’on voit sur nos écrans, le monde du cinéma n’est pas fait que de paillettes. Aussi élégantes et impeccables semblent-t-elles, les stars de cinéma peuvent faire un vrai carnage. La preuve durant la cérémonie des Oscars, dimanche 15 mars.

Depuis que le palmarès a été dévoilé, c’est un autre sujet qui fait parler sur les réseaux sociaux : la saleté du Dolby Theatre. Une fois la cérémonie terminée et les invités partis, la salle n’est plus la même.

Matt Neglia, rédacteur en chef de Next Best Picture, est resté un peu plus longtemps après la cérémonie. Alors que tous les invités se précipitaient vers les after-party, le journaliste a pris une photo des nombreux déchets laissés sur place par les spectateurs.

Les célébrités laissent derrière elles une montagne de déchets, les internautes enragent

Crédit photo : AP

Sur la photo partagée sur X, on peut voir des bouteilles d’eau, des emballages et les boîtes du repas offert aux invités éparpillés au sol et sur les sièges. La photo, publiée lundi matin, est rapidement devenue virale, puisqu’elle a été vue plus de 5,4 millions de fois. La scène est un véritable chaos, ce qui a eu le don d’agacer les internautes qui ont taxé les célébrités d’« hypocrites snobs ».

La suite après cette vidéo « Les riches laissent encore une fois leurs déchets aux pauvres » ; « Donc, les gens jettent vraiment leurs déchets partout aux Oscars ? Ces célébrités manquent cruellement d'éducation » ; « Qui d'autre se souvient de l'époque où les célébrités avaient de la classe ? » ; « Les célébrités et les acteurs/actrices se croient trop bien placés pour ranger leurs ordures. Quelle surprise ! », peut-on lire lire (via Ladbible).

Un internaute se moque même des beaux discours sur l’écologie que nous sortent les célébrités, mais qui ne sont pas capables d’appliquer dans leur quotidien. « Cela montre à quel point la plupart de ces discours sont purement théâtraux. »

Crédit photo : X

Par ailleurs, d’autres internautes ont remarqué que la photo montrerait l’un des balcons du Dolby Theatre. Cette section est généralement réservée aux familles des nommés et aux membres de l’Académie. Ainsi, les stars ne seraient donc pas à blâmer pour ces mêmes internautes.

« Je ne défends absolument pas cela, mais n'est-ce pas une photo des gradins supérieurs où sont assis la famille, les amis et les invités ? Pas celle des nominés eux-mêmes ? », se demande un internaute.

En y regardant de plus près, on peut observer la même scène en bas à droite de la photo, là où s’assoient les stars. Pour autant, la présence de ces déchets n’est pas choquante comme l’explique un utilisateur de X : « Dans de nombreux endroits, on nous demande de laisser nos déchets à notre place, afin qu'une équipe puisse venir les nettoyer. » Pas sûr que cela suffise à convaincre le public.