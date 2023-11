Japon : la première coupe du monde de chasse aux déchets organisée à Tokyo

Au Japon, 21 pays ont participé à la première coupe du monde de Spogomi, une chasse aux déchets sportives qui rencontre de plus en plus d'adeptes !

Connaissez-vous le Spogomi ? Ce terme japonais est une contraction des mots nippons “sports” et “déchets” ! Une toute nouvelle discipline que le Pays du Soleil Levant a voulu célébrer en organisant la toute première coupe du monde de l’histoire !

Des participants venant de 21 pays s’étaient donc donnés rendez-vous ce mercredi 22 novembre, dans le quartier de Shibuya, à Tokyo. Chaque équipe nationale était composée de trois personnes et devait parcourir une zone de collecte d’environ 5 kilomètres carrés.

Comme toute discipline, il existe des règles propres au Spogomi où il est interdit de courir, de piller les poubelles existantes ou de suivre d’autres équipes. Chaque trio était donc escorté d’un arbitre chargé de veiller au respect des règles.

Crédit photo : AFP

Chaque équipe vadrouille lors de deux sessions d’environ une heure, une le matin et une l’après-midi, dans le quartier. Elles ont 45 minutes pour la collecte et 20 minutes pour trier les déchets en différentes catégories puisque les points sont attribués en fonction des volumes collectés, mais aussi selon le type de détritus. Par exemple, les petits déchets comme les mégots rapportaient plus de points.

550 kilos de déchets collectés

Au total, ce sont 550 kilos de déchets qui ont été collectés durant cet événement insolite ! 550 kilos sur seulement 5 kilomètres carrés en 80 minutes de collecte, c’est la preuve de la prolifération monstrueuse des ordures dans les rues.

Fondateur de cette compétition originale, Kenichi Mamitsuka, 46 ans, a expliqué avoir eu l’idée de créer ce sport lors d’un footing matinal. Il a alors organisé cette activité ludique avec une compétition, il y a une quinzaine d’années au Japon.

Crédit photo : AFP

Pour lui, cette coupe du monde est “un rêve devenu réalité”, enthousiaste quant à l’avenir du Spogomi à travers le monde : “Si des associations nationales de Spogomi se montent, cela pourrait devenir un sport de démonstration aux Jeux Olympiques”.

En attendant, la première nation championne du monde de Spogomi n’est pas le Japon, qui a fini deuxième, mais la Grande-Bretagne avec sa collecte de 83 kilos de déchets. L’Italie complète le podium tandis que la France a fini 4ème.