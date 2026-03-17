Michael B. Jordan célèbre son Oscar du meilleur acteur en s'offrant un repas dans... un fast food

Plus tôt dans la soirée, il obtenait l’Oscar du meilleur acteur et c’est dans une célèbre enseigne de fast-food que Michael B. Jordan a choisi de célébrer son prix.

Michael B. Jordan se paie un burger

Après la cérémonie des Oscars, qui a eu lieu dimanche 15 mars à Los Angeles, Michael B. Jordan s’est offert une petite escapade. Toujours vêtu de son costume de la soirée et armé de son Oscar du meilleur acteur pour Sinners, l’acteur s’est rendu… dans un fast-food.

Comme le veut la tradition, le nouveau lauréat de la statuette a fait irruption dans un In-N-Out à l’angle de Sunset Boulevard pour un bon repas. Michael B. Jordan a commandé un burger avec trois steaks et tranches de fromage, rapporte la BBC. Cependant, son repas ne fut pas des plus paisibles.

Le burger post-Oscar, une tradition chez les acteurs

Crédit photo : Mike Coppola/ Getty Images

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En arrivant dans le fast-food, Michael B. Jordan était déjà bien entouré par les membres de sa sécurité personnelle. Et il a bien fait, puisque les clients du In-N-Out ainsi que des fans et des photographes l’ont suivi à la trace. Dans une cohue, l’acteur a commandé son repas avant d’aller s’installer seul à une table du restaurant, son précieux Oscar trônant à côté.

Puis, comme on l’a vu dans de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Michael B. Jordan a pris le temps de discuter avec quelques fans, de prendre des photos avec eux et de signer des autographes. Des clients sont même montés sur les tables pour voir la star de plus près, poussant le personnel du fast-food à rétablir gentiment l’ordre.

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Michael B. Jordan n’est pas resté très longtemps dans ce chaos, terminant son burger avant de déguerpir sous les applaudissements et les hourras des clients. Même s’il s’agit d’une tradition, les images montrant l’acteur ont été relayées en masse sur le net. Avant lui, Hilary Swank, Jamie Lee Curtis ou encore Joaquin Phoenix s’étaient laissés tenter par un petit burger après la cérémonie. La vraie récompense ultime ?