« J'ai vu tous ces Noirs, ces musulmans et ces Arabes » : Karine Le Marchand accusée de racisme après son dérapage sur CNews

Karine Le Marchand est accusée de racisme suite à des déclarations polémiques qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Focus.

Certains diront que la phrase était sortie de son contexte, mais le mal est fait !

Karine Le Marchand se retrouve aujourd'hui dans la tourmente après avoir tenu des propos jugés racistes dans une émission de la chaîne CNews.

En racontant avoir eu « un peu peur » à son arrivée à Paris, lorsqu'elle a vu « tous ces noirs, ces musulmans et ces Arabes », l'animatrice a en effet déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. Accusée de racisme, la présentatrice de « L'Amour est dans le pré », a par ailleurs provoqué l'ire de nombreux députés, dont certains ont saisi l'Arcom.

Crédit photo : capture d'écran / X

Karine Le Marchand suscite la polémique après des propos jugés racistes

La suite après cette vidéo

Invitée de l'émission « L'Heure des pros » ce lundi 9 février sur CNews, Karine Le Marchand était venue présenter son tout nouveau documentaire intitulé « Les Nouveaux Français ». Ce film, qui retrace 100 ans d'immigration en France, était diffusé le soir même sur M6.

Dans le cadre de cette diffusion, l'animatrice, elle-même fille d'un étudiant immigré burundais, évoquait cette question de l'immigration et de l'identité, un sujet ô combien sensible - au micro de Pascal Praud. Évoquant son histoire personnelle, la présentatrice, originaire de Nancy, a ainsi confié qu'elle était la seule personne, avec sa sœur, à être métissée dans l'école qu'elle fréquentait enfant. Ce qui explique, selon elle, le choc qu'elle a pu ressentir en arrivant à Paris, lorsqu'elle a découvert une population davantage cosmopolite.

🇫🇷 Karine Le Marchand sur CNEWS : "J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans, ces arabes qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que j’avais pas l’habitude de voir […] J’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur". pic.twitter.com/39ieAtTsQe — Mediavenir (@Mediavenir) February 9, 2026

Karine Le Marchand a illustré ce ressenti en racontant notamment une anecdote de son arrivée dans la capitale. Mais, les mots choisis ont été au mieux maladroits, au pire, discriminatoires.

« Moi, quand je suis venue à Paris, c'était en 1986, j'ai eu un choc », explique-t-elle d'abord en préambule.

« Je me souviens, j'étais à Châtelet, et vous avez vu ma tête. J’ai vu le RER arriver. J’ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans qui sortaient, et ces Arabes. C'étaient des gens qui avaient des têtes que je n'avais pas l'habitude de voir, parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école, avec ma sœur, à avoir cette tête-là », poursuit l'animatrice

« J'ai vu plein de gens sortir (...) j'ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. Parce que je n'avais pas l’habitude (...) Paris, c'était particulier », ajoute-t-elle, au milieu d'un plateau hilare.

À peine avait-elle prononcé ses mots que Kairne Le Marchand a fait l'objet de vives critiques sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes indignés l'ont en effet accusée de « racisme », en jugeant ses déclarations « inadmissibles ».

Dans la foulée de la diffusion de cet extrait, certains députés dont Ersilia Soudais (LFI), ou encore Léa Balage El Mariky (Les Écologistes), ont également saisi l’Arcom pour « propos racistes ».