Star Academy : Marine condamne le racisme dont est victime Ebony sur les réseaux sociaux

Depuis des semaines, la finaliste de la Star Academy Ebony est la cible d’une vague de haine raciste sur les réseaux sociaux. Marine, la co-finaliste qui a remporté l’aventure, a réagi en condamnant ces propos.

La finale de la Star Academy a eu lieu ce samedi 25 janvier. Si Marine a remporté la compétition face à Ebony, sa victoire a été ternie par une vive polémique. En sortant du château, les finalistes ont découvert qu’Ebony, d’origine Antillaise, était victime de nombreuses attaques racistes sur les réseaux sociaux, et ce, depuis des semaines.

Crédit photo : TF1

En effet, de nombreux commentaires insultants sur la couleur de peau de la jeune femme ont circulé sur les réseaux sociaux, à tel point que l’association SOS Racisme a fait un signalement à la justice à ce sujet la semaine dernière. De leur côté, TF1 et Endemol France ont publié un communiqué pour condamner ces propos “haineux” et “discriminatoires” sur les réseaux sociaux.

Ce lundi 27 janvier, Marine était invitée à la radio de France Inter. Choquée, la jeune chanteuse s’est exprimée sur la vague de haine reçue par Ebony.

“C’est horrible. On n’était pas du tout au courant de ça. On sort du château, on découvre ça alors qu’on n’est pas du tout là-dedans, nous on ne veut pas de ça. Et bien sûr, je ne suis pas du tout d’accord avec ça. Je condamne toute forme de racisme envers Ebony et je la soutiendrai quoi qu’il arrive”, a expliqué Marine au micro de France Inter.