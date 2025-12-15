Pourquoi le jeu “Clair Obscur : Expedition 33” est-il accusé de racisme sur les réseaux sociaux ?

Après le succès du jeu “Clair Obscur : Expedition 33” aux Game Awards 2025, les développeurs sont la cible d’insultes raciales sur X. Voici pourquoi.

Ce jeudi 11 décembre, le jeu vidéo “Clair Obscur : Expedition 33” a battu tous les records. Lors de la cérémonie des Game Awards 2025, qui se tenait à Los Angeles, le jeu a remporté neuf trophées, dont celui du Jeu de l’année.

Crédit photo : Sandfall Interactive

Avec 5 millions de jeux vendus dans le monde, “Clair Obscur : Expedition 33” est un véritable succès pour ses créateurs, les développeurs de Sandfall Interactive, un petit studio indépendant basé à Montpellier.

Un jeu “trop français”

Si le succès de ce jeu vidéo est mérité selon de nombreuses personnes, il ne fait pas l’unanimité. Peu de temps après la victoire du studio lors de la cérémonie, les développeurs ont été la cible de nombreuses insultes raciales sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Le hashtag “Gwer obscur” a fait son apparition, “gwer” était une insulte pour désigner une personne de couleur blanche.

Crédit photo : AFP

Sur le réseau social, on peut lire des messages ouvertement racistes et “anti-blancs”, sous pretexte que le jeu serait “trop français”.

“Clair Obscur, c’est 0 personnes issues de l’immigration”, “Vive le Gwer Obscur, vive le racisme, vive la France”, peut-on lire sur X.

Des insultes raciales

Les internautes critiquent également l’ambiance Belle Epoque du jeu vidéo qui, selon eux, renverrait à une “vieille France fantasmée”.

“Si vous vous demandiez pourquoi il y a “Gwer obscur” en TT, c’est parce que les développeurs du jeu vidéo Clair Obscur ont gagné des prix, sont blancs, et se font insulter en masse pour cela”, a expliqué l’internaute Robin Nitot sur X.

Une vague d’insultes qui prouve une fois de plus qu’il est difficile d’échapper aux critiques quand on rencontre un grand succès.