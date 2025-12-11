Destituée après avoir traité les autres Miss de «p*tes», Miss Provence va porter plainte pour diffamation et harcèlement

Le soir de l’élection de Miss France, Julie Zitouni, Miss Provence, a tenu des propos insultants envers les autres candidates. Après avoir été destituée, elle va porter plainte pour diffamation et harcèlement.

L’élection de Miss France 2026 s’est tenue ce samedi 6 décembre, et c’est finalement Miss Tahiti qui a remporté la couronne. Cependant, peu de temps après, une polémique a éclaté. Julie Zitouni, Miss Provence, et Aïnoha Lahitete, Miss Aquitaine, ont critiqué les autres candidates dans une vidéo privée qui a été publiée sur les réseaux sociaux.

Miss Aquitaine a critiqué le top 12 des candidates sélectionnées et Miss Provence a déclaré en parlant des Miss choisies : “Il n’y a que des grosses putes”, ce à quoi Aïnoha Lahitete a répondu : “Pas toutes, mais beaucoup.”

Une plainte pour diffamation

Suite à cette polémique, les deux jeunes femmes ont présenté des excuses. Miss Provence a affirmé que ses propos insultants étaient en réalité de l’humour. Malgré ces déclarations, elles ont toutes les deux été destituées. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Julie Zitouni a décidé de porter plainte pour diffamation et cyberharcèlement.

En effet, la Miss va porter plainte contre le blogueur Aqababe pour diffamation. Ce dernier aurait affirmé sur les réseaux sociaux que “Miss Provence n’a pas été retenue dans le top 12 de Miss France après avoir été surprise dans sa chambre en train de fumer des joints”. Une accusation qui a été démentie par la principale intéressée.

Miss Provence cyberharcelée

Depuis que cette affaire a éclaté, Julie Zitouni est également la cible de nombreux propos insultants sur les réseaux sociaux. Selon son avocat, elle subirait une campagne de “harcèlement en ligne et propos mensongers diffamatoires”.

“Madame Julie Zitouni est la cible depuis plusieurs jours de nombreux actes de cyberharcèlement en ligne d’une particulière violence. Parallèlement, certains commentateurs ou intervenants médiatiques, qu’elle n’a jamais rencontrés, diffusent à son sujet des propos manifestement diffamatoires et attentatoires à son honneur. Face à cette situation et aux graves conséquences psychologiques qui en découlent, elle usera de toutes les voies de droit nécessaires pour mettre un terme à ces agissements et réparer les préjudices causés”, a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par La Provence.

