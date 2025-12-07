La cérémonie pour élire Miss France 2026 s'est tenue ce samedi soir. Après près de 3 heures d'émission, voici qui a remporté le concours.

La traditionnelle cérémonie des Miss France a eu lieu ce samedi 6 dimanche à Amiens. L’événement, présenté par Jean-Pierre Foucault, a réuni 30 candidates. Le jury était présidé par Michèle Bernier qui était accompagnée de la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel, le journaliste Bruce Toussaint, les humoristes Philippe Caverivière et Tom Villa, ainsi que l’influenceuse Sally.

Crédit photo : TF1

L’ancienne Miss France Camille Cerf était également présente. Cette année, elle assurera le rôle de marraine et épaulera Miss France 2026 pendant son année de règne. Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, était également présente pour remettre sa couronne. En larmes, elle est apparue très émue sur le plateau.

Une soirée enchantée

Le thème de cette soirée était consacré au voyage. Les tableaux se sont succédés, en alternance avec les portraits individuels des candidates. La soirée a également été marquée par le défilé en costumes régionaux, un moment très attendu chaque année où les Miss présentent des robes dessinées par les créateurs de chaque région.

Crédit photo : Laurent Vu / SIPA

Cette année, les costumes étaient variés. On a pu voir une Miss habilée en tasse et soucoupe, une en vitrail tandis qu’une autre était déguisée en huître, ce qui rappelle Miss Norvège qui était habillée en saumon à Miss Univers. Le costume récompensé a été celui porté par Miss Guyane.

Qui est Miss France 2026 ?

À la fin de la cérémonie, le verdict est tombé : Miss France 2026 est Hinaupoko Deveze, Miss Tahiti. Sa première dauphine est Miss Nouvelle-Calédonie, suivie de Miss Normandie en troisième dauphine, Miss Guadeloupe en quatrième et Miss Roussillon à la cinquième place. Âgée de 23 ans, Miss France 2026 est née à Tahiti mais a grandit entre la Polynésie française et le sud de la France.

Crédit photo : SIPA

Elle a finalement décidé de rentrer vivre à Tahiti pour retrouver ses racines. En licence de psychologie, Hinaupoko Deveze travaille également dans une entreprise touristique en tant que secrétaire administrative et organisatrice de séjour éco-responsable à destination des îles Marquises.

En tant que Miss France, Hinaupoko Deveze souhaite sensibiliser à la santé mentale. Elle a notamment été victime d'un burn-out pendant l'épidémie de Covid-19 qui l'a beaucoup affectée. Une fois élue, elle a remercié toutes les personnes qui ont été sur son chemin pour l’encourager et la soutenir. Elle a ensuite été rejointe par l’ensemble de ses camarades qui l’ont immédiatement félicitée.