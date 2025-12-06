Miss France 2026 sera épaulée par une ancienne Miss durant son règne, une première dans le concours

Cette année, la société Miss France va mettre en place un système de marrainage. Ainsi, la future Miss France 2026 sera épaulée par une ancienne Miss tout au long de son règne.

Il ne reste plus que quelques heures avant l’élection de Miss France 2026. Bien que la date de la cérémonie ait fait polémique, ce grand événement se prépare. Avant de découvrir les candidates en direct, vous pouvez d’ores-et-déjà vous faire une première idée avec les portraits des prétendantes à la couronne.

Crédit photo : TF1

Cette année, une nouveauté va être mise en place pendant le règne de la future Miss France. En effet, un système de marrainage va être instauré, ce qui signifie que Miss France 2026 sera épaulée par une ancienne Miss tout au long de son règne.

Soutenir les Miss pendant leur règne

Cette nouveauté a été créée suite au harcèlement subi par Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025. En effet, la jeune femme a reçu une vague de haine après son couronnement sur les réseaux sociaux, notamment en raison de son origine et de son âge.

Crédit photo : @angeliqueaf_off / Instagram

Pour éviter que cela ne se produise, un accompagnement inédit va être mis en place.

“À partir de cette année, on a décidé de mettre en place un système de marrainage. Une marraine qui accompagnera la Miss France en titre tout au long de l’année sur différents évéenements. Elle sera aussi la marraine de la future promotion Miss France, celle de 2027. La condition est que si une ancienne Miss souhaite faire partie du jury final, elle devra être marraine”, a expliqué Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, d’après des propos rapportés par 20 Minutes.

Qui sera la marraine cette année ?

La première marraine sera Camille Cerf, Miss France 2015, qui a accepté de donner de son temps pour soutenir la prochaine Miss.

“Je suis ravie d’être la première. La boucle est bouclée ! Je vais devoir accompagner la nouvelle Miss Frace dès le lendemain de son élection pour l’aider à gérer au mieux ses nouvelles responsabilités. Je devrais lui apporter de la bienveillance, la guider et l’aider à planter toutes les graines pour sa carrière future. On n’est pas forcément préparées à faire des interviews et à répondre aux questions des journalistes. L’idée sera de la mettre la plus possible en confiance. C’est avant tout l’aider à accomplir son année de Miss France à son image et de savourer pleinement”, a-t-elle confié.

Crédit photo : @camillecerf / Instagram

La grande cérémonie débutera dans quelques heures depuis Amien et portera sur “le thème des voyages passés, présents et futurs”. L’émission sera présentée par Jean-Pierre Foucault et le jury sera présidé par la comédienne Michèle Bernier. À ses côtés, on retrouvera la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel, le journaliste Bruce Toussaint, les humoristes Philippe Caverivière et Tim Villa ainsi que l’influenceuse Sally.

Ne manquez pas ce grand rendez-vous annuel ce soir sur TF1, pour découvrir le visage de Miss France 2026.