Stranger Things : Millie Bobby Brown porte plainte contre David Harbour, que s'est-il passé sur le tournage de la saison 5 ?

Coup de tonnerre chez Netflix ! Alors que la cinquième et dernière saison de “Stranger Things” s’apprête à sortir, Millie Bobby Brown a porté plainte contre David Harbour pour harcèlement.

“Stranger Things” est une série diffusée sur Netflix qui a connu un succès planétaire. Une semaine après la sortie de la quatrième saison, cette dernière a cumulé plus de 287 millions d’heures de visionnage. “Stranger Things” est devenue la série anglophone la plus regardée de l’histoire de Netflix en un seul week-end.

Alors que la cinquième et dernière saison de “Stranger Things” s’apprête à sortir sur Netflix, une annonce choc risque de bouleverser son lancement. Millie Bobby Brown, qui incarne Eleven dans l'histoire et qui a récemment dévoilé les conséquences dramatiques de la série sur sa vie privée, a porté plainte contre David Harbour, l’interprète du shérif Jim Hopper. La jeune femme accuse son partenaire de jeu de harcèlement, d’intimidation et de comportements inappropriés sur le tournage.

Crédit photo : Netflix

Des insultes et des humiliations

La plainte de Millie Bobby Brown comporterait “des pages et des pages”. Les tensions auraient commencé avant le tournage de la cinquième saison, qui a duré douze mois. Les prises de vue se seraient effectuées dans un climat tendu car les échanges entre Millie Bobby Brown et David Harbour auraient souvent dégénéré, au point de créer une atmosphère pesante sur le plateau.

D’après plusieurs témoins, dont des techniciens et d’autres acteurs, aucune allégation d’ordre sexuel n’a été tenue. Cependant, Millie Bobby Brown aurait été la cible d’insultes et de remarques humiliantes de la part de David Harbour, et ce de manière récurrente.

Millie Bobby Brown se protégeait sur le tournage

Devant cette situation, Millie Bobby Brown aurait pris la décision de se protéger sur le plateau de tournage, comme le révèle Public. Elle aurait demandé la présence constante d’un représentant du personnel à ses côtés, une mesure rare dans le monde du cinéma. Cette personne aurait joué le rôle de médiateur entre les acteurs pour éviter les débordements et les comportements abusifs.

Cette annonce est un véritable coup de tonnerre pour la série puisque Millie Bobby Brown et Jim Hopper incarnent un duo fort et touchant à l’écran. Pour le moment, ni les acteurs, ni Netflix n’ont réagi à la polémique. Alors que la saison finale de “Stranger Things” devrait sortir le 27 novembre, après trois ans d’attente, ce problème pourrait bouleverser la réception de la dernière saison.