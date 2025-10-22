Un célèbre YouTubeur se marie et humilie sa fiancée devant toute sa famille, elle le quitte sur le champ

Le bonheur n’aura été que de courte durée. Une jeune femme raconte qu’elle s’est séparée du Youtubeur star Jack Doherty après un événement humiliant durant leur mariage.

En novembre 2024, la star de Youtube, Jack Doherty, épousait sa petite amie, McKinley Richardson. La cérémonie de leur mariage était retransmise en direct sur la chaîne Youtube du jeune américain.

Les deux futurs époux avaient invité leur famille à Las Vegas où un sosie d'Elvis Presley les a mariés. Enfin, pas vraiment puisque selon le site LadBible, la cérémonie n’avait aucune valeur juridique. Une bonne affaire quand on sait que le couple s’est séparé quelques semaines plus tard.

Des voeux humiliants

Crédit photo : Jack Doherty/ Youtube

Dans le podcast de Camilla Araujo, McKinley Richardson est revenue sur cet événement qu’elle a qualifié d'« humiliant ». La star d'OnlyFans a raconté que Jack Doherty avait préparé une surprise au moment d’énoncer leurs vœux. Celui qui est considéré comme le Youtubeur le plus détesté d’Amérique avait préparé un contrat pré-nuptial qu’il a lu devant la famille de la mariée et les spectateurs derrière leur écrans.

« Donc, elle ne touchera absolument rien si je divorce, même si je suis infidèle. Si elle me trompe, elle me doit automatiquement 10 millions de dollars. Je toucherai également 100 % de ses revenus d'OnlyFans à l'avenir, même si nous divorçons. »

Le jeune homme a également ajouté qu’elle n’aurait pas le droit de parler ou de sortir avec un homme durant « 250 ans » s’ils divorcent et qu’elle « devrait toujours cuisiner, nettoyer et faire [s]a lessive. »

Crédit photo : Jack Doherty/ Youtube

McKinley Richardson raconte s’être « sentie horrible » d’avoir fait subir ce moment à ses parents.

« Il a lu ces vœux dégoûtants devant mon père. Le simple fait de lui manquer totalement de respect était embarrassant, nous étions humiliés. Mon père a pleuré ce jour-là ; après notre départ, il a dit : "C'était tellement humiliant” [...] Nous avons terminé le mariage, nous nous sommes dit au revoir, et [Jack Doherty] a dit devant la caméra : "Dieu merci, ils sont partis". Ce sont les personnes les plus adorables au monde, ça m'a vraiment fait du mal », regrette la jeune femme.

Elle précise que le garçon dont elle est tombée amoureuse avait complètement changé. Ce mariage organisé et l'humiliation publique furent la goutte de trop.