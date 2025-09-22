Michou dévoile la somme d'argent colossale gagnée grâce à sa chaîne YouTube en 2024

Combien d’argent gagnent les youtubeurs ? Voici une question que de nombreuses personnes se posent et à laquelle Michou a répondu en dévoilant ses revenus pour l’année 2024.

Les youtubeurs sont de plus en plus nombreux, mais le mystère reste entier au sujet de leur salaire. En effet, de nombreuses personnes se posent cette question : combien d’argent gagnent les youtubeurs en France ? Bien que ce sujet soit encore tabou, certains créateurs de contenu commencent à briser le silence.

C’est notamment le cas de cette femme qui a révélé la somme d’argent qu’elle a reçu de YouTube pour une vidéo qui a cumulé 10 millions de vues. Certains youtubeurs très connus peuvent gagner une véritable fortune grâce à leurs vidéos. C’est également le cas d’Inoxtag qui a touché une somme incroyable grâce à son film “Kaizen”, diffusé au cinéma et sur sa chaîne.

Crédit photo : SIPA

Combien gagne Michou ?

Parmi les youtubeurs célèbres, on retrouve également Michou. Âgé de 23 ans, ce dernier est suivi par 10 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube et a récemment dévoilé combien d’argent il a gagné en 2024. Cette confidence a été faite dans la vidéo de McFly et Carlito intitulée “Painball : si t’es pas honnête, tu souffres”.

Ainsi, le jeune youtubeur a répondu en toute franchise à la question : “Quel est ton revenu AdSense (revenu généré par YouTube) sur l’année 2024 ?”

“C’est énorme ! Mec, je suis choquée moi-même là : en 2024, ma chaîne YouTube a généré 1 298 556 euros”, a-t-il annoncé, selon des propos rapportés par 20 Minutes.

Gêné par ce montant impressionnant, Michou a tenté de nuancer ses propos en affirmant qu’il ne touchait pas l’intégralité de cette somme.

“Quand je vois ce que j’ai généré et ce que j’ai sur mon compte, je me dis que j’ai dû abuser quelque part. Mais je pense que c’est les impôts, la production, etc. Il y a beaucoup de choses”, a-t-il nuancé.

Une somme impressionnante qui nous permet de nous donner une idée du montant que gagnent les plus grands youtubeurs.