Emma Watson affirme que la pression de devoir se marier est « une violence » contre les jeunes

La semaine dernière, Emma Watson s’est livrée à cœur ouvert sur plusieurs aspects de sa vie privée et professionnelle dans un podcast. L’occasion pour l’actrice de donner son avis bien tranché sur le mariage.

Mercredi 24 septembre 2025, Emma Watson était l’invitée du podcast « On Purpose with Jay Shetty ».

Au cours de cette longue discussion, l’actrice britannique - qui a mis sa carrière entre parenthèses - a abordé plusieurs sujets. Elle a notamment évoqué sa relation avec J.K. Rowling. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir l’auteure de la saga Harry Potter.

Crédit Photo : Getty Images

L’ex-comédienne de 35 ans s’est également confiée sur sa vie personnelle. L’occasion pour la star de dévoiler ce qu’elle recherchait chez un homme.

Ce n’est pas tout. L’interprète d’Hermione Granger n’a pas hésité à donner son avis bien tranché sur le mariage.

« Le mariage ne peut pas être imposé »

Face à son interlocuteur, Emma Watson dénonce l’injonction du mariage, qu’elle décrit comme une « véritable cruauté ».

« Je pense que c’est une violence et une cruauté de faire croire aux gens qu’ils n’ont aucune valeur, où qu’ils n’ont pas encore réussi leur vie, simplement parce qu’ils ne sont pas mariés », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Le mariage ne peut pas et ne doit jamais être imposé. C’est la chose la moins romantique qui me vienne à l’esprit ».

La militante féministe poursuit son raisonnement, et assure qu’elle considère le mariage « comme une sorte de miracle » .

Crédit Photo : Getty Images

Emma Watson ne sait pas si elle va se marier

L’ancienne ambassadrice de l’ONU se dit reconnaissante de ne pas avoir cédé à la pression sociale du mariage.

« Je suis heureuse de ne pas avoir encore eu à divorcer. Peut-être que je ne me marierai jamais, mais je n’ai pas le droit de l’exiger ». (Emma Watson)

Ce n’est pas tout. La jeune femme reconnait que si elle avait tenté de se marier plus jeune, cela aurait donné lieu à un « désastre ».

Crédit Photo : Stephen Caillet / Panoramic/Starface

« Je ne me connaissais pas encore assez moi-même. Je n’avais pas une idée assez précise de mon objetif, de ma vision (…) Je ne savais pas où je devais être (…) Faire pression sur les gens pour qu’ils se marient trop tôt revient à ignorer le travail nécéssaire pour construire une relation durable », a-t-elle déclaré.

Des mots forts qui parleront aux personnes ciblées !