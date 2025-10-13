Un couple utilise son budget de mariage pour sauver une chienne percutée par une voiture

Un couple d’Américains n’a pas hésité à sacrifier son budget de mariage pour sauver une chienne errante blessée ayant besoin de soins vétérinaires.

Tous les super-héros ne portent pas de cape. Dylan McCay et Emily Roberts, un couple résidant dans l’Arkansas (États-Unis), en sont le parfait exemple.

Fiancés l’année dernière, les deux tourtereaux ont fait en sorte de mettre de l’argent de côté pour financer la cérémonie de mariage. Les jeunes gens étaient loin de se douter que leurs économies allaient servir à autre chose.

Le 31 octobre 2024, un appel à l’aide publié sur un groupe Facebook local a attiré leur attention, rapporte le site spécialisé Woopets.

Crédit Photo : Emily Roberts / Facebook

La publication révélait qu’une femelle Goldendoodle avait été victime d’un accident de la route. Face à cette situation, Dylan n’a pas hésité à lui porter secours.

« Il avait plu toute la journée et elle était trempée. J'ai rassemblé des serviettes et des couvertures et je me suis précipité vers les lieux », avait expliqué à l’époque le principal concerné dans les colonnes du magazine People.

« Elle méritait une deuxième chance »

Sur place, le jeune homme a réalisé que la chienne était dans un piteux état. Une vision d’horreur qui a bouleversé l’Américain.

« Elle avait les pattes arrière couvertes de sang et elles semblaient cassées…Elle frissonnait et toussait également », a-t-il déclaré.

Crédit Photo : Emily Roberts / Facebook

Sous le choc, Dylan et sa fiancée ont décidé de prendre la boule de poils sous leur aile. Il s’agissait d’une évidence pour les futurs époux.

« Nous avons décidé à ce moment-là de faire tout ce qui était nécessaire pour aider cette chienne. Elle méritait une chance dans la vie ».

Le couple sacrifice ses économie pour sauver la chienne

Les bons samaritains ont emmené l’animal chez le vétérinaire. Une série d’examens a montré que la chienne souffrait de deux fractures au fémur.

Le hic ? Le toutou n’était pas pucé. En d’autres termes, cela signifie qu’il était impossible de contacter ses propriétaires. Résultat : elle ne pouvait pas se faire soigner.

Crédit Photo : Emily Roberts / Facebook

Par chance, ses anges gardiens ont pris les choses en main. Ils ont fait le choix de payer les soins de la patiente. Pour ce faire, le couple a utilisé le budget de son mariage.

« Nous avons retiré l'argent de notre fonds de mariage et de nos économies globales pour financer ces soins. Cela dit, nous sommes joyeux et excités à l'idée de pouvoir sauver cette merveilleuse fille et de lui offrir la meilleure vie qu'elle puisse imaginer ». (Dylan McCay)

Crédit Photo : Emily Roberts / Facebook

Au total, Dylan et Emily ont sacrifié entre 10 000 et 15 000 euros pour sauver la chienne baptisée Maple.

Une fois l’opération terminée, ils ont adopté la jeune femelle et ouvert une cagnotte en ligne pour collecter des fonds pour sa rééducation.

Crédit Photo : Emily Roberts / Facebook

Ce qui devait être le plus beau jour de leur vie s’est transformé en une bonne action. Une chose est sûre : ils ont désormais hâte de se dire oui pour la vie !