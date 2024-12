Nouvelle étoile montante d’Hollywood, Sydney Sweeney essuie de nombreuses critiques sur son corps. Attaquée une nouvelle fois sur son physique, l’actrice a décidé de répondre.

On ne la présente plus : Sydney Sweeney est sans conteste la nouvelle star d’Hollywood. L’actrice américaine de 27 ans s’est fait connaître pour ses rôles marquants dans les séries Euphoria et The White Lotus. Depuis, la comédienne enchaîne les projets divers et variés au cinéma.

Preuve à l’appui : la star va incarner prochainement la championne de boxe Christy Martin. Pour interpréter ce rôle, Sydney Sweeney suit actuellement une préparation physique très intense.

Crédit Photo : Sydney Sweeney / Instagram

Il y a quelques jours, des photos d’elle en maillot de bain sont apparues sur les réseaux sociaux, dévoilant ainsi sa transformation physique.

Malheureusement, la jeune femme a été attaquée sur son physique par des internautes, comme le démontre cette salve de commentaires déplacés :

«Elle est trop pâle et elle a besoin de perdre quelques kilos au niveau de la taille», «Elle est ronde», «Elle est enceinte?», «Sans artifice, elle est vraiment moche !», peut-on lire parmi ce ramassis de haine.

Crédit Photo : Capture d'écran / X

Sydney Sweeney répond à ses haters

Face à cette vague de critiques abjectes, Sydney Sweeney n’a pas hésité à répondre à ses haters de la plus belle des façons.

Le 14 décembre dernier, la jolie blonde a posté une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle elle a compilé les messages haineux. On aperçoit ensuite des images de ses séances d’entraînement. La publication est accompagnée de la légende suivante : «Christy Martin est forte». Le message est clair !

Sans réelle surprise, le post est rapidement devenu viral. L’actrice a également reçu une avalanche de soutiens de la part de ses fans :

«Ils ne sont tout simplement pas habitués à voir un surhumain», «T'es vraiment une dure à cuire», « Tu es incroyable et ton dévouement envers ce projet est très inspirant». (commentaires des internautes)

Une productrice s’en prend à l’actrice

Ce n’est pas la première fois que Sydney Sweeney essuie des moqueries sur son apparence. En avril dernier, l’interprète de Cassie Howard a été violemment critiquée par la productrice Carol Baum.

«Je ne comprends pas Sydney Sweeney. J'ai regardé dans l'avion l'un de ses films, 'Tout sauf toi' avec Glen Powell, tout simplement parce que voulais savoir pourquoi tout le monde parle d'elle. Et il faut m'expliquer ! Non seulement elle n'est pas jolie, mais elle ne sait pas jouer», a-t-elle déclaré.

Crédit Photo : Sydney Sweeney / Instagram

Cette fois-ci encore, la comédienne est montée au créneau pour dénoncer ce comportement inapproprié :

«Comme c’est triste qu’une femme en position de partager son expertise et son expérience choisisse plutôt d’attaquer une autre femme (…) Si c’est ce qu’elle a appris au cours de ses années dans l’industrie et qu’elle pense qu’il est approprié d’enseigner cela à ses étudiants, c’est honteux. Le fait de dénigrer injustement une autre productrice en dit long sur le caractère de Mme Baum» (propos de Sydney Sweeney et de son équipe)

À bon entendeur !