Pamela Anderson s'affiche sans maquillage, mais un détail de son visage déclenche de nombreuses critiques

Il y a environ deux ans, Pamela Anderson a décidé de renoncer au maquillage. Si sa nouvelle apparence naturelle suscite l’admiration des internautes, elle fait aussi l’objet de critiques pour une raison précise.

Longtemps considérée comme une icône sexy, Pamela Anderson a ouvert un nouveau chapitre de sa vie en annonçant publiquement sa décision de renoncer au maquillage en 2023.

Depuis, l’actrice américaine âgée de 57 ans s’affiche sans une once de makeup lors de ses apparitions publiques. Un geste fort qui brise les standards de beauté. Mais si son nouveau look naturel suscite l’admiration, il fait aussi l’objet de critiques.

Ce mardi 12 novembre, l’ancienne star de la série Alerte à Malibu s’est rendue à New York pour assister à la projection de son nouveau film intitulé The Last Showgirl.

Comme à son habitude, Pamela Anderson est apparue plus resplendissante que jamais. Pour l’occasion, la quinquagénaire était vêtue d’une chemise blanche et d’une jupe midi en lin.

Fidèle à son engagement, elle a foulé le tapis rouge sans maquillage, mettant ainsi en valeur sa beauté naturelle.

«Ce n’est pas naturel»

Toutefois, son apparence a rapidement suscité des commentaires négatifs en ligne et relancé les discussions sur sa décision d'adopter un mode de vie sans maquillage.

Dans les commentaires, certains internautes accusent Pamela Anderson d’utiliser des produits de comblement et d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. À noter que les produits de comblement (ou injections d’acide hyaluronique) servent à atténuer les rides et autres ridules au niveau du visage.

«Ce n'est pas naturel si vous avez eu recours à la chirurgie plastique plusieurs fois au fil des ans et que vous continuez à utiliser des produits de comblement. Il suffit de regarder autour de soi pour trouver des millions de femmes (et d'hommes) qui vieillissent naturellement», a notamment écrit un utilisateur. « Pourquoi des produits de comblement et pas de maquillage ?», a commenté une autre personne.

Si Pamela Anderson assume être passée sous le bistouri, elle assure aujourd’hui que cette période appartient au passé. C’est du moins ce qu’elle affirme dans les colonnes du magazine Allure.

«J’ai essayé leBotox, j’ai essayé les injections, mais je n’ai rien fait de tel depuis plus de trois ou quatre ans Je me suis demandé 'Pourquoi je fais cette m*rde ?' Donc je suis libre et débarrassée de tout ça et je me ressemble à nouveau"».

L'icône des années 90 est la cofondatrice et la propriétaire de Sonsie Skin, une marque de soins de la peau végétalienne et sans cruauté animale. Face aux critiques sur son apparence, Pamela Anderson a reçu le soutien de la célèbre visagiste américaine Klara Chrzuszcz.

«Elle ne fait rien d'invasif, elle ne fait pas de chirurgie, elle ne fait pas de comblement, elle ne fait pas de Botox. C’est une fille très naturelle», a indiqué la spécialiste à propos de sa cliente.

À bon entendeur !