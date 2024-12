13 ans après, Rupert Grint, la star de Harry Potter, a été condamné par la justice

Après une longue bataille judiciaire, mauvaise nouvelle pour Rupert Grint. L’acteur qui jouait le rôle de Ron Weasley dans la saga Harry Potter va devoir verser près de 2 millions d’euros aux impôts.

Rupert Grint est un acteur britannique mondialement célèbre. À l’âge de 12 ans, il est devenu l’un des enfants les plus connus de la planète en jouant le rôle de Ron Weasley dans la saga Harry Potter. Mais des années plus tard, qu'est devenu l'une des stars de Harry Potter ? Alors que les polémiques enflent autour de la nouvelle série, qui devrait collaborer avec J.K. Rowling, Rupert Grint est lui aussi concerné par une mauvaise nouvelle.

Crédit photo : Warner Bros.

Depuis plusieurs années, l’acteur menait une bataille judiciaire avec les impôts. Au cours de l’année 2011-2012, Rupert Grint a touché la somme de 4,5 millions de livres. Il s’agissait d’une redevance pour les revenus de la franchise Harry Potter sur les ventes de DVD, les droits TV ainsi que les droits de streaming. Cependant, Rupert Grint a considéré que cet argent était un actif en capital plutôt qu’un revenu, et ne l’a donc pas déclaré aux impôts.

Malheureusement, le HM Revenue and Customs, un département du gouvernement britannique chargé de collecter certaines taxes, n’était pas de cet avis. Selon l’administration, cette somme était un revenu qui devait être déclaré aux impôts et l’acteur devait donc verser 1,8 million de livres. Pendant plusieurs années, Rupert Grint s’est opposé à cette décision et ses avocats ont décidé de faire appel en 2022.

Le verdict est tombé

Finalement, après des années de bataille judiciaire, les tribunaux n’ont pas donné raison à l’acteur aujourd'hui âgé de 36 ans. Selon des informations rapportées par BFMTV, il a été décrété que cette somme était bien “imposable au titre de revenu”. Ainsi, Rupert Grint doit verser 1,8 million de livres aux impôts, soit environ 2,1 millions d’euros.

Crédit photo : @rupertgrint / Instagram

Grâce à son rôle dans la saga Harry Potter, Rupert Grint aurait gagné près de 24 millions de livres, soit 28,9 millions d’euros. Avec cet argent, l’acteur britannique a massivement investi dans l’immobilier. Depuis la sortie du dernier film de la saga, Rupert Grint a continué sa carrière d’acteur puisqu’on a pu le voir dans le film “Knock at the Cabin” ainsi que dans plusieurs séries télévisées comme “Sick Note” et “Servant”.