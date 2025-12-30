Homophobie, islamophobie, soutien au RN et admiration pour Poutine : Brigitte Bardot, une icône controversée

Outre le cinéma et la cause animale, Brigitte Bardot s’était illustrée par ses propos polémiques au fil des années. Focus.

L’icône du cinéma français, Brigitte Bardot, nous a quittés dimanche 28 décembre à l’âge de 91 ans. Si sa carrière sur le grand écran et son combat admirable pour la cause animale sont indissociables de l’actrice, B.B. a également eu quelques problèmes avec la justice.

En effet, Brigitte Bardot a été condamnée ou épinglée à plusieurs reprises pour des propos jugés discriminatoires ou homophobes. Des propos qu’elle disait guidés par son combat pour la protection des animaux, via la Fondation Brigitte-Bardot.

Sa première prise de position remonte à 1973. C’est à cette époque que Brigitte Bardot a fait savoir publiquement qu’elle était opposée au Mouvement de libération des femmes (MLF) qu’elle avait qualifié de « comique et idiot ». Une situation surprenante quand on sait que l’actrice de Et Dieu… créa la femme se revendiquait comme une « femme libre ».

Brigitte Bardot, une icône condamnée pour des propos discriminatoires

Crédit photo : SIPA

Au fil des ans, les propos de Brigitte Bardot ont pris davantage d’ampleur, lui valant ainsi quelques passages par la case justice. Dans sa biographie, Initiales B.B., parue en 1996, l’actrice exprimait pour la première fois son accointance avec les idées d’extrême droite. C’est durant cette décennie qu’elle a rencontré Jean-Marie Le Pen avec qui elle partageait des inquiétudes concernant « la poussée terrifiante de l'immigration ».

Brigitte Bardot a ensuite été plusieurs fois condamnée pour des propos islamophobes. Dans un entretien avec Le Figaro en 1996, elle jugeait que la France était « envahie [...] par une surpopulation étrangère, notamment musulmane ». Elle avait également dénoncé à plusieurs reprises les conditions d’abattage des moutons pour la fête religieuse de l'Aïd.

En 2003, dans son livre Un cri dans le silence, Brigitte Bardot qualifiait certains homosexuels de « lopettes de bas étage, travelos de tous poils, phénomènes de foire ». Elle en profitait pour réitérer ses idées contre l’accueil des clandestins.

Crédit photo : France 3 régions

Brigitte Bardot et la politique

Durant la présidentielle de 2012, Brigitte Bardot avait appelé les maires de France à apporter leur parrainage à Marine Le Pen. En 2017 en revanche, elle n’avait pas précisé si elle allait voter pour le FN. Elle avait cependant appelé à faire barrage contre Emmanuel Macron, critiquant son programme pour la cause animale qu’elle qualifiait de « mortifère, scandaleux et désespérant ».

En 2022, B.B. avait apporté son soutien à Éric Zemmour avant qu'il change d’avis en raison de ses paroles pro-chasse. Dans le même temps, l’actrice indiquait ne pas s’être fait vacciner contre le covid-19, se disant « allergique à tous les produits chimiques ».

Enfin, Brigitte Bardot avait exprimé son admiration pour Vladimir Poutine et notamment son implication dans la cause animale. Le chef de la Russie a œuvré pour la protection du léopard des neiges ou encore de l’interdiction du commerce des peaux de phoques. « Merci infiniment d'avoir toujours été attentif à mes suppliques […] Je regrette de ne pas bénéficier d'un pareil soutien dans mon propre pays, qui est scandaleusement rétrograde lorsqu'il s'agit de défendre les animaux », avait-elle déclaré.