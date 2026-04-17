Muriel Robin a «peur» de Pierre Palmade, sa confession choc après 35 ans d'amitié

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Muriel Robin et Pierre Palmade

Sur l’antenne de RTL, ce vendredi 17 avril, Muriel Robin a confirmé avoir coupé les ponts avec Pierre Palmade. Une situation qui semble actée définitivement.

Ils ont été indissociables pendant des années mais aujourd’hui, Muriel Robin et Pierre Palmade ne sont plus en contact. La comédienne, qui a écrit la plupart de ses spectacles avec l'humoriste, a tiré un trait sur son amitié avec l’humoriste.

Pour rappel, Pierre Palmade a été condamné en novembre 2024 à cinq ans de prison, dont deux ans ferme, après avoir causé un accident de la route en Seine-et-Marne, en 2023, alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants.

Muriel Robin et Pierre PalmadeCrédit photo : Best Image

Si l’humoriste a, depuis, retrouvé une liberté surveillée, Muriel Robin a confirmé ne plus avoir de contact avec lui et pense même ne plus jamais le revoir. Invitée dans la matinale de RTL, ce vendredi 17 avril, pour promouvoir son nouveau spectacle baptisé “Infiniment Robin”, la comédienne a même confié ressentir un sentiment de peur :

"Je pense que ça va être comme ça parce que (...) c'est quelqu'un qui me fera toujours peur. J'aurais peur qu'il me fasse du mal"

Une prise de distance immédiate après l'accident

Muriel Robin assure toutefois avoir longtemps aimé Pierre Palmade malgré "ses démons". Restée très discrète après l'accident de voiture de Pierre Palmade qui a blessé gravement trois personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé, la comédienne et humoriste avait toutefois confié, six mois plus tard avoir pris ses distances avec son ancien acolyte en déclarant qu’elle n’était plus son amie.

La suite après cette vidéo

Muriel Robin et Pierre Palmade avec leurs statues de cireCrédit photo : AFP

Une prise de distance que Muriel Robin explique avoir opérée “pour se protéger” :

"C'est très triste mais on l'a vu aller dans le mur et on a fait ce qu'il fallait. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis restée là jusqu'au bout"

Interrogée sur un possible retour au théâtre de Pierre Palmade, Muriel Robin déclare ne pas y être opposée, le comédien ayant purgé sa peine, mais, cela lui paraît toutefois "compliqué".

"Ça ne devrait pas me choquer et, en même temps, quand je vois Bertrand Cantat remonter sur scène, c'est quand même compliqué, je trouve. Reprendre son métier, si c'est un autre métier c'est autre chose, mais aller se mettre sous les projecteurs, c'est compliqué".

Muriel Robin et Pierre Palmade étaient amis depuis 35 ans, et leurs carrières sont intimement liées. Ils ont écrit ensemble de nombreux sketchs ainsi que les spectacles "Ils s'aiment et Ils se sont aimés", interprétés avec Michèle Laroque.

Pierre Palmade
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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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