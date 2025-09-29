« Bien fait pour lui » : sans pitié, Véronique Sanson estime que son ex-mari Pierre Palmade aurait dû être condamné plus lourdement

Véronique Sanson, ex-femme de Pierre Palmade, a livré son sentiment sur le terrible accident provoqué par ce dernier, il y a 2 ans.

C'est une prise de parole rare et inattendue.

Mariée à Pierre Palmade pendant près de 10 ans, Véronique Sanson s'est exprimée publiquement, pour la première fois, sur le terrible accident de la route, dont fut responsable l'humoriste, en 2023.

Au micro de TF1, la chanteuse de 76 ans a en effet accepté de revenir sur ce drame et n'a pas été tendre avec son ex-conjoint, déplorant une condamnation trop légère, à son goût.

Véronique Sanson charge son ex-mari Pierre Palmade

Invitée de l’émission Sept à Huit, diffusée ce dimanche 28 septembre, Véronique Sanson a d'abord expliqué à la journaliste Audrey Crespo-Mara pourquoi elle n'avait pas réagi plus tôt.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sept à Huit (@septahuit_off)

« Je ne l’ai pas condamné parce que je n’avais pas envie de dire publiquement que ce qu’il avait fait, c’était épouvantable », a ainsi déclaré la chanteuse, qui est finalement sortie de son silence face à la gravité des faits. « C’est épouvantable ce qu’il a fait. C’est vraiment… d'un autre monde, quoi ! Et quand il a été condamné à de la prison, je me suis dit "Bah, c’est bien fait pour lui !" », a ainsi ajouté celle qui a été mariée à Pierre Palmade de 1995 à 2004.

Et de poursuivre : « Je trouve qu’il aurait pu avoir plus de condamnations quand même (…) Parce que, quand (il y a) un petit bébé qui meurt… La maman qui jamais n’oubliera ça… Ni le petit garçon… Et personne, d’ailleurs, ne parle de son mari, qui est dans un état épouvantable, qui est complètement cassé de partout… Pour une dose de je sais pas quoi. Faire ça, c’est atroce ! ».

Crédit photo : DR

Véronique Sanson a ensuite brièvement évoqué son union avec Pierre Palmade, instant sur le fait qu'il s'agissait d'un véritable mariage d'amour.

« Je l’ai aimé en sachant qu’il aimait les hommes. Mais moi, je l’aimais lui. Tout le monde s’est moqué de nous quand on s’est mariés (…) on s’aimait vraiment(…), on s’est beaucoup aimés » (Véronique Sanson)

Pour rappel, le 10 février 2023, Pierre Palmade avait provoqué un dramatique accident de voiture, non loin de sa résidence secondaire en Seine-et-Marne, alors qu'il était sous l'empire de stupéfiants. Trois personnes avaient été grièvement blessées dans ce drame, dont une femme enceinte de 6 mois, qui avait perdu son bébé.