À peine sorti de prison, Pierre Palmade a purgé sa peine et revient au théâtre

Pierre Palmade

Pierre Palmade aura purgé sa peine ce vendredi 27 février. Libre, l’humoriste envisage de retourner au théâtre dans une pièce qui avait connu un grand succès.

Souvenez-vous : en février 2023, un violent accident de la route a eu lieu impliquant Pierre Palmade, qui conduisait sous l’emprise de stupéfiants. L’humoriste a blessé trois personnes dont un homme, un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Pierre Palmade a été reconnu coupable de blessures involontaires et a été condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis.

Pierre PalmadeCrédit photo : Abaca

Après quatre mois passés en prison, il a demandé à être libéré pour purger sa peine à son domicile. Le 16 avril 2025, il a été placé sous bracelet électronique et devait respecter des règles bien précises en sortant à des heures limitées, en faisant des prises de sang régulières et en restant à distance des victimes de l’accident.

Pierre Palmade est libre

Ce vendredi 27 février, Pierre Palmade aura purgé sa peine et son bracelet électronique va lui être retiré. Alors que l’humoriste s’apprête à retrouver sa liberté, il souhaite renouer avec le monde artistique. Selon Public, il compte remonter sur les planches en jouant la pièce de théâtre “Fugueuses”, qu’il a coécrite en 2007.

La suite après cette vidéo

Pierre PalmadeCrédit photo : AFP

“C’est un classique du théâtre. La pièce avait été un énorme succès avec Muriel Robin et Line Renaud. Sa diffusion à la télévision avait été suivie par plus de 8 millions de téléspectateurs”, a indiqué Steven Bellery, chef du service culture de BFMTV.

Pierre Palmade au théâtre

Cette pièce de théâtre devrait être jouée en janvier 2027. Muriel Robin ne devrait pas être présente puisque depuis l’accident, elle s’est désolidarisée de Pierre Palmade et refuse de lui adresser la parole, dénonçant ses addictions et son comportement.

Une centaine de dates seraient déjà prévues avec plusieurs célébrités à l’affiche dont Isabelle Mergault, Chantal Ladesou et Pierre Palmade. Mais le public sera-t-il au rendez-vous suite au retour controversé de l’humoriste ? Rendez-vous l’année prochaine pour le savoir.

Pierre Palmade Prison

