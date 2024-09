Voici à combien s'élève la fortune impressionnante d'Inoxtag

Suite à la sortie du documentaire d’Inoxtag sur son ascension du mont Everest, le Youtubeur a été critiqué sur sa richesse. Mais à combien s’élève la fortune d’Inoxtag ?

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, est un jeune youtubeur âgé de 22 ans. Très populaire, il comptabilise plus de 8 millions d’abonnés. Ces dernières semaines, Inoxtag a beaucoup fait parler de lui, et pour cause : il a sorti un documentaire relatant son ascension du mont Everest. Sans aucune connaissance en alpinisme, le jeune homme s’est lancé ce défi fou qui n’a pas plu à tout le monde. En effet, de nombreuses personnes l’ont accusé d’avoir cédé à un “caprice de riche”. Comme l’a révélé Inoxtag, monter au sommet de l’Everest lui a coûté 50 000 euros.

Face à cette polémique, une question se pose : combien gagne Inoxtag par mois et à combien s’élève sa fortune ? Voici quelques éléments de réponse.

Combien gagne Inoxtag ?

Inoxtag fait partie des Youtubeurs les mieux rémunérés de France. Selon des informations du site Happy Men, en 2022, le jeune homme aurait gagné 134 600 euros. Pour parvenir à ce résultat, le site a fait plusieurs estimations. Le salaire des Youtubeurs dépend du CPM (coût pour 1000 vues), un indicateur qui correspond au montant qu’un annonceur est prêt à payer pour diffuser sa publicité 1000 fois.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

Ce chiffre change d’un Youtubeur à l’autre et certains CPM peuvent atteindre 20 euros, voire plus. Si l’on prend l’estimation la plus basse, qui signifie que le CPM est de 1 euro pour 1000 vues, Inoxtag aurait donc gagné 134 600 euros en 2022, et 161 400 euros en 2023. Sachant qu’Inoxtag a commencé YouTube en 2015, il a eu le temps de se bâtir une petite fortune.

Mais ce chiffre s’obtient sans compter les placements de produit et tous les partenariats mis en place par Inoxtag, qui peuvent lui rapporter bien plus encore. Ce montant change selon le nombre de posts publiés par semaine et par mois. Une chose est sûre : Inoxtag gagne bien plusieurs centaines de milliers d’euros par an.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

Aujourd'hui, sa fortune pourrait encore augmenter. Son documentaire “Kaizen” a bénéficié d’une très grosse médiatisation. Sa diffusion au cinéma a rapporté 5 millions d’euros de recettes, dont 2 millions pour Inoxtag. Sur Youtube, les 22 millions de vues en 48 heures ont généré 310 000 euros, un chiffre qui continue d’augmenter. En plus de cela, TF1 a acquis les droits de diffusion du film pour 1 million d’euros. Rajoutez à cela tout l’investissement des sponsors et vous obtenez plusieurs millions d’euros de bénéfices pour Inoxtag.