“J'ai le coeur brisé” : Les stars du monde entier rendent hommage à Eric Dane, décédé à 53 ans

Quelques heures après l’annonce de la mort d’Eric Dane, les hommages se multiplient de la part de stars du monde entier, dont de nombreux acteurs qui ont travaillé à ses côtés.

Ce mercredi 19 février, le monde du cinéma a perdu un grand acteur. Eric Dane, connu pour avoir incarné le docteur Mark Sloan dans “Grey’s Anatomy” mais aussi pour avoir joué dans “Charmed” et “Euphoria”, est décédé à l’âge de 53 ans.

Il y a un an, Eric Dane a annoncé être atteint de la maladie de Charcot. Il a livré un véritable combat contre cette maladie puisqu’il a notamment gardé espoir et a continué sa carrière d’acteur en faisant son grand retour à la télévision dans un rôle sur mesure déchirant.

Malheureusement, son état de santé s’est dégradé très rapidement et l’acteur a fait une confession déchirante quelques jours avant sa mort. Peu de temps après avoir appris cette nouvelle dramatique, les hommages se sont multipliés.

“Eric était une lumière”

De nombreux acteurs de “Grey’s Anatomy” qui ont travaillé à ses côtés pendant des années ont tenu à lui rendre hommage. C’est le cas de Kim Kraver, qui joue Teddy dans la série, qui a publié des photos et un texte en mémoire à Eric Dane sur son compte Instagram.

“Eric était une lumière. On voyait cette lumière briller naturellement en lui sur le tournage de “Grey’s Anatomy”, mais aussi lorsqu’il était avec Rebecca et ses filles. Pendant le tournage, ses yeux brillaient et, avec un regard malicieux, il livrait avec un timing parfait une réplique qui vous laissait bouche bée ! Tu vas nous manquer”, a-t-elle rédigé.

Selon 20 Minutes, Kevin McKidd, qui joue Owen Hunt dans “Grey’s Anatomy”, a partagé une photo d’Eric Dane en tournage avec la légende : “Repose en paix, mon ami”, tout comme James Pickens Jr, qui incarne le docteur Richard Webber.

“Travailler avec lui était un honneur”

Des acteurs de la série “Charmed” ont également tenu à lui rendre hommage, comme Alyssa Milano, qui a délivré un texte émouvant.

Un message émouvant : “Je ne peux m’empêcher de voir cette étincelle dans les yeux d’Eric. Il aimait l’absurdité des choses. Il aimait prendre les gens au dépourvu. Et quand il s’agissait de ses filles et de Rebecca, tout en lui s’adoucissait. L’étincelle. L’espièglerie. La tendresse qu’il gardait précieusement mais ne cachait jamais totalement. Je suis de tout coeur avec les gens qui ont eu la chance d’être son monde”, a-t-elle déclaré.

C’est également le cas de Nina Dobrev qui a joué avec lui dans “Redeeming Love” et qui a affirmé avoir “le coeur brisé”.

“Il était chaleureux, généreux, prévoyant et tellement passionné par son travail. Il était bienveillant et faisait en sorte que chacun sur le plateau se sente important. Travailler avec lui était un honneur”, a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par RTL.

Un grand acteur qui va laisser un vide immense.