Cette série coréenne est déjà N°1 sur Netflix et brise le coeur des fans qui n'arrivent pas à s'en remettre

Disponible sur Netflix depuis le 7 novembre, une nouvelle série sud-coréenne se place déjà en tête du top 10 des contenus les plus visionnés sur la plateforme.

Une romance impossible, une passion qui dévore l’âme… Si vous êtes friands des dramas, cette nouvelle série sud-coréenne diffusée sur Netflix devrait certainement vous plaire. Lancée le 7 novembre dernier sur la plateforme américaine, cette nouvelle production avait déjà fait parler d’elle lors de sa présentation en avant-première au Festival international du film de Busan, où ses deux premiers épisodes ont été dévoilés dans la section On Screen.

Depuis sa mise en ligne, la série n’a eu de cesse de se trouver de nouveaux fans, à tel point qu’elle se positionne à la première place du classement des séries les plus vues du moment, comme nous l'apprend FlixPatrol.

Crédit photo : Netflix

Inspirée du roman "Naomi et Kanako" de l’écrivain japonais Hideo Okuda, la série, baptisée “As You Stood By”, suit le parcours de deux femmes écrasées par la brutalité de leur quotidien.

Eun-su (Jeon So-nee), employée modèle dans le service VIP d’un grand magasin, porte en elle les séquelles d’une enfance marquée par la violence domestique. Son amie Hui-su (Lee Yoo-mi), ancienne autrice prometteuse de livres pour enfants, vit aujourd’hui sous l’emprise de son mari violent, Jin-pyo (Jang Seung-jo). Ensemble, elles prennent une décision radicale : tuer pour briser le cycle de l’oppression. Mais ce geste, censé être libérateur, ouvre la porte à une spirale de conséquences imprévues.

Déjà N°1 du top 10 sur Netflix

Si la série fonctionne aussi fort, c’est parce que la romance n’est pas sucrée, mais nerveuse, heurtée et humaine. Le scénario, loin de se contenter d’une romance contrariée, joue avec les thèmes du deuil relationnel, de la loyauté et de la reconstruction. Comme souvent avec les dramas coréens, la forme est presque aussi importante que le fond. Les flashbacks, eux, ne sont pas des artifices : ils construisent l’histoire avec une précision redoutable.

Là où beaucoup de séries multiplient les rebondissements spectaculaires, As You Stood By avance avec retenue, comme si chaque émotion devait être gagnée, pas offerte.

Sur IMBD, les premiers avis sont quasi unanimes. Une abonnée évoque notamment “le plus beau drama” qu’elle n’a jamais vu tandis qu’un autre parle d’un univers très sombre :

“L’intrigue frappe en plein cœur, pleine d’émotions, de guérison et de moments qui m’ont fait pleurer comme une folle. Chaque épisode m’a laissé ressentir quelque chose de différent, et je n’arrêtais pas de regarder.” “Cette série est sombre. Je veux dire, vraiment sombre. Pas seulement visuellement, mais au fond, psychologiquement et émotionnellement.”

C’est aussi une série qui plaira aux fans de romance lente, celle où chaque geste compte. On n’est pas dans le coup de foudre, mais dans la cicatrisation émotionnelle. Et c’est précisément la raison pour laquelle cette série crée l’addiction. On veut savoir si ces deux vies cassées arriveront à s’assembler sans se briser à nouveau. Pour rappel, As You Stood By est disponible sur Netflix depuis le 7 novembre dernier.