La confession déchirante de l'acteur Eric Dane quelques jours avant sa mort à 53 ans

Eric Dane souffrait de la maladie de Charcot qu’il avait rendue publique l’année dernière. Juste avant son décès, l’acteur a fait une triste déclaration.

Le docteur Mark Sloan de Greys’ Anatomy s’en est allé

Eric Dane, l’inoubliable docteur Glamour dans Grey’s Anatomy, est décédé jeudi 19 février à l’âge de 53 ans, ont révélé les médias américains. L’acteur souffrait d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée maladie de Lou Gehrig ou de Charcot, complète l’AFP. Il avait rendu public son diagnostic l’année dernière en espérant sensibiliser sur cette maladie neurodégénérative. Sa famille a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué :

« C'est le cœur lourd que nous annonçons qu'Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l'issue d'un combat courageux contre la SLA. »

La maladie de Charcot s’attaque aux cellules nerveuses qui contrôlent les muscles du corps, rendant la personne qui en est atteinte paralysée. L’espérance de vie d’une personne atteinte de SLA est entre deux et cinq ans après le diagnostic. Elle finit par paralyser les muscles de la respiration avant d’entraîner le décès du patient.

Une terrible confession une semaine avant son décès

La suite après cette vidéo

Crédit photo : ABC

Avant son décès, Eric Dane a donné une interview pour le magazine Time100. Il y a évoqué ce qui sera sa dernière apparition à l’écran, un rôle dans la série Brilliant Minds où il incarne un patient atteint de SLA. Surtout, l’acteur a parlé de son engagement pour récolter des fonds afin de lutter contre la maladie. L’interview a été publiée la semaine dernière et l’une de ses déclarations résonne tristement aujourd’hui :

« J'essaie de sauver ma vie, et si mes actions peuvent faire avancer les choses pour moi-même et pour d'innombrables autres personnes, j'en serai satisfait. »

Diminué et affaibli, Eric Dane était très investi dans la collecte de fonds. Selon le média LadBible, l’acteur qui jouait aussi dans Euphoria avait rejoint le conseil d'administration de l'association Target SLA. Il leur avait permis de récolter la somme d’un demi-million de dollars pour la recherche, dépassant ainsi leur objectif initial. Eric Dane espérait également obtenir un milliard de dollars de financement fédéral en plus pour la science.

Crédit photo : NBC

Concernant cette activité à plein temps et vitale, il avait déclaré : « Il est impératif que je partage mon parcours avec le plus grand nombre de personnes possible, car je n'ai plus l'impression que ma vie me concerne uniquement. »

Ces derniers mois, Eric Dane se déplaçait en fauteuil roulant. Il laisse derrière lui sa femme et leurs deux filles.