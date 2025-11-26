Atteint de la maladie de Charcot, Eric Dane fait son grand retour à la télé avec un rôle sur mesure déchirant

Atteint de la maladie de Charcot, l’acteur Eric Dane a fait son retour dans une série télévisée avec un rôle sur-mesure. Une apparition remarquée qui lui a valu une standing ovation de la part de l’équipe.

Eric Dane est un acteur emblématique, notamment connu pour avoir joué le rôle de Mark Sloan dans “Grey’s Anatomy”. Cependant, l’acteur a récemment annoncé être atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui entraîne la perte progressive des muscles.

Malheureusement, les symptômes évoluent rapidement puisque l’acteur a déjà perdu l’usage de l’un de ses bras et se déplace en fauteuil roulant.

Eric Dane de retour à la télévision

Malgré sa maladie, Eric Dane n’abandonne pas sa carrière pour autant puisqu’il a fait son grand retour à la télévision dans la série “Brilliant Minds”, diffusée ce lundi 24 novembre sur la chaîne américaine NBC.

Pour l’occasion, Eric Dane a reçu un rôle sur-mesure et totalement adapté à sa situation. En effet, il incarnait Mattew Rimati, un pompier et héros du 11 septembre qui apprend qu’il est atteint de la maladie de Charcot. Un épisode réaliste qui a ému les fans, notamment lors d’une scène émouvante où Matthew apprend sa maladie et enregistre un message pour demander de l’aide.

Une standing ovation

Le tournage de cette scène émouvante lui a valu une standing ovation de 10 minutes. L’acteur a été salué par les acteurs, l’équipe technique et les critiques.

“Je n’avais jamais vu ça de toute ma carrière, mais il a eu droit à une ovation de dix minutes après le tournage de cette scène. Parce qu’elle était si belle, si sincère et si authentique. Si son personnage fait preuve de courage, Eric en fait également preuve lui aussi en racontant cette histoire. Se dévoiler ainsi est un acte de vulnérabilité, mais aussi extrêmement important, et je pense que cela sensibilise le public et montre aux gens qu’ils ne sont pas seuls”, a confié Michael Grassi, le créateur de la série, d’après des propos rapportés par Unilad.

Alors que l’acteur avait lancé un appel à l’aide peu après l’annonce de sa maladie, il semble avoir trouvé une nouvelle manière de sensibiliser à sa maladie tout en continuant sa carrière.