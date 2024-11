J.K. Rowling tacle une star de Harry Potter de façon “injustifiée” et déclenche la colère des fans

Après avoir tenu des propos transphobes et s’être mise à dos plusieurs membres du casting de Harry Potter, J.K. Rowling s’est attaquée à une nouvelle personnalité de la saga. De quoi faire enrager les fans.

Ces dernières années, J.K. Rowling a beaucoup fait parler d’elle à cause de ses propos remarqués. Controversée, l’auteure s’est attirée les foudres des fans de sa saga Harry Potter, et certains d’entre eux ont même décidé de boycotter entièrement les films et les livres à cause de J.K. Rowling. Cette dernière a notamment été accusée de transphobie et a affirmé qu’elle ne pardonnerait jamais certains acteurs de soutenir la cause des droits des trans.

Crédit photo : AFP / Carl Court

Malgré cette vive polémique, J.K. Rowling ne compte pas s’arrêter là. Elle a récemment attaqué une nouvelle personnalité emblématique de la saga, David Tennant.

Les propos de David Tennant

Dans la saga Harry Potter, l’acteur David Tennant jouait le rôle de Barty Croupton Junior. Il était notamment présent dans le quatrième volet de la saga, “Harry Potter et la Coupe de feu”, incarnant un fervent partisan de Lord Voldemort.

Crédit photo : Warner Bros.

En juin dernier, David Tennant a tenu à s’exprimer politiquement contre Kemi Badenoch, une femme qui s’est présentée pour diriger le parti conservateur britannique. Depuis des années, cette femme critique le droits des trans. Dans sa campagne électorale, elle a notamment fait la promesse d’inscrire le sexe biologique comme étant une caractéristique protégée dans la loi sur l’égalité. Une mesure aux répercussions importantes puisqu’elle pourrait exclure les femmes trans des événements sportifs et des services hospitaliers.

Face à cette décision, David Tennant n’a pas hésité à s’exprimer contre cette idée. Il a affirmé qu’il souhaitait que Kemi Badenoch “se taise”, aspirant à un monde où “elle n’existe pas”.

J.K. Rowling attaque David Tennant

Malheureusement pour David Tennant, Kemi Badenoch a été élue à la tête du parti conservateur anglais le 2 novembre dernier. Une nouvelle à laquelle J.K. Rowling, donatrice pour ce parti, ne s’est pas privée de réagir, en taclant au passage l’acteur britannique.

“Mes pensées et mes prières accompagnent David Tennant dans cette période très difficile”, a rédigé J.K. Rowling sur X, pleine de sarcasme.

Cette attaque a fait bondir les fans de la saga Harry Potter, qui ont estimé que ce tacle était “injustifié”. Nombreux d’entre eux ont commenté la réaction de J.K. Rowling sur les réseaux sociaux : “Choisir de se battre contre David Tennant est un geste fou”, “Rappelons que David Tennant est l’une des nombreuses personnes qui ont contribué à rendre votre histoire aussi célèbre qu’elle l’est”, “David Tennant est une personne bien meilleure que vous ne le serez jamais”.

Une nouvelle polémique qui ne risque pas d’améliorer la réputation de J.K. Rowling.