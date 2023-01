Une artiste trans supprime le nom de J.K Rowling des livres Harry Potter et les revend une fortune

Suite aux polémiques survenues autour de J.K Rowling, accusée de transphobie, un.e artiste a décidé de modifier et de vendre les livres de la saga Harry Potter en supprimant la mention du nom de l’auteure.

Depuis plusieurs années, J.K Rowling est accusée de transphobie après avoir tenu des propos jugés transphobes. Une polémique qui ne passe pas auprès de certains fans de la saga, qui prennent des décisions radicales pour se détacher de l’auteure.

À voir aussi

Crédit photo : @sensitivequeer

C’est le cas de Laur Flom, une personne trans, qui a décidé de retirer le nom de J.K Rowling des livres de la saga Harry Potter.

« Il s’agit d’une alternative pour les gens qui veulent toujours profiter de Harry Potter sans soutenir J.K Rowling », a expliqué Laur.

Des livres Harry Potter sans J.K Rowling

Pour modifier les romans, Laur utilise ses compétences en impression et en reliure. L’artiste refait entièrement la couverture des livres, change certains détails pour enlever la mention de l’auteure et crée de nouvelles illustrations dessinées à la main. Pour se faire connaître, Laur a partagé son travail sur TikTok et a créé un site dédié à ses créations.

Sur le site, on peut trouver les sept tomes de la saga. Chaque livre coûte 230 dollars canadiens (environ 160 euros), et les sept sont au prix de 1 600 dollars canadiens, soit plus de 1 100 euros. Un prix beaucoup plus cher que celui auquel sont vendus les livres en librairie, mais qui se justifie par le nombre d’heures de travail nécessaires pour réaliser ces créations.

En plus de trouver une alternative pour les personnes qui souhaitent lutter contre la transphobie, Laur reverse 10% du prix de chaque vente à des associations qui luttent pour les droits des personnes transgenres au Canada et aux États-Unis.