Jason Momoa apparaît méconnaissable, le crâne dégarni, quelques mois après avoir rasé sa barbe

D’ordinaire, il arbore un physique hirsute mais parfois, Jason Momoa accepte de se séparer de sa barbe et de ses cheveux comme c’est le cas ici.

On ne peut pas dire que Jason Momoa passe inaperçu. Celui qui s’est fait connaître avec la série Game of Thrones mesure 1,93m et arbore de longs cheveux et une longue barbe. Cette apparence hirsute fait désormais partie de la personnalité de Jason Momoa.

Ainsi, il a surpris tous ses fans lorsqu’il s’est rasé la barbe en juillet dernier. « Je ne me suis pas rasé depuis six ans, et nous revoilà », écrit-il en légende d’une vidéo devenue virale où on le voit se raser. Ce changement soudain intervient alors qu’il se prépare à reprendre son rôle de Duncan Idaho dans Dune 3.

Il semblerait que l’acteur aime changer d’apparence pour un rôle, même s’il a admis avoir « détesté » se raser la barbe. Cela tombe bien, puisque cette fois-ci, Jason Momoa s’est séparé de ses cheveux…

Une publicité sous le signe de l’humour

Crédit photo : Chime

Jason Momoa a donné de sa personne dans une nouvelle publicité pour la société américaine de technologie financière Chime. Dans ce spot de 30 secondes, l’acteur incarne trois rôles très différents : un employé de magasin, un agent de sécurité et un vendeur de lit méconnaissable.

Pour ce dernier personnage, la star de Aquaman apparaît le crâne dégarni mais avec des cheveux raides sur les côtés. La barbe, elle, a quelque peu repoussé. Si ce look fantasque dénote, il a, en revanche, bien amusé le principal intéressé, comme il l’a fait savoir dans un communiqué :

« Nous avons pris beaucoup de plaisir à créer les différents personnages et à donner vie à l'énergie des vacances. Fondamentalement, la campagne reflète la mission de Chime : mettre les outils financiers au service des consommateurs, et retranscrire cet esprit à l'écran a été un véritable plaisir. »

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont également apprécié la publicité Bank Smarter This Season qui les a bien fait rire : « J'adore cette pub. Il la rend tellement amusante », écrit une internaute.

Vous l’aurez donc compris, cette drôle de coiffure n’est pas permanente. Néanmoins, Jason Momoa est prêt à remettre ça : « J’ai hâte de voir ce que nous allons créer ensemble ensuite. » Nous aussi.