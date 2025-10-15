“Game of Thrones” : deux séries vont sortir en 2026 et l'annonce d'un nouveau spin-off surprise fait baver les fans

Voici une bonne nouvelle pour les fans de “Game of Thrones”. Deux spin-off vont sortir en 2026 et un nouveau projet est en préparation.

“Game of Thrones” est une série qui a séduit des millions de spectateurs, et bonne nouvelle : trois nouveaux projets dérivés du programme sont en préparation. L’été prochain, la troisième saison de “House of the Dragon”, le premier préquel de “Game of Thrones” sur l'histoire de la maison Targaryen, va sortir.

Crédit photo : Game of Thrones

En plus de cela, une toute nouvelle série va voir le jour le 19 janvier prochain, intitulée “A Night of the Seven Kingdoms”. Selon Allociné, il s'agit également d'un préquel qui devrait raconter les aventure du chevalier Duncan le grand et de son écuyer, à l'époque où la lignée Targaryen détenait encore le trône de fer. Cette histoire est une adaptation du recueil de nouvelles intitulé “Chroniques du chevalier errant” écrit par George R.R. Martin. L’histoire se déroulera 70 ans après la fin de “House of the Dragon” et un siècle avant le début de “Game of Thrones”.

Mais ce n’est pas tout ! Si ces deux séries dérivées seront diffusées en 2026 sur HBO Max, un troisième spin-off aurait été commandé et suscite l’impatience chez les fans.

Une nouvelle série dérivée

Ce nouveau programme sera centré le personnage d'Aegon le conquérant, le "premier roi des Sept Couronnes de la dynastie des Targaryen et forgeur du trône de fer", comme l'indique Les Numériques. Cette série devrait être riche en bataille, dragons et scènes de vengeances.

Crédit photo : Bantam Books

Cette série sera écrite par Mattson Tomlin, qui a également travaillé sur “The Batman II”, en collaboration étroite avec George R.R. Martin.

"J'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps avec lui en lui demandant des détails sur ses livres. Il s'agit vraiment de prendre le texte et de le traiter comme s'il s'agissait d'une histoire réelle. Pour moi, il s'agit de m'assurer que je respecte George et que je respecte son texte. Et puis, il faut aussi que ce soit une histoire dramatique. Ces personnages doivent faire un voyage, ils doivent changer, ils doivent passer d'un début, à un milieu, puis à une fin. Je vais interpréter cette histoire très réelle et essayer d'en faire une série très vivante", a déclaré Mattson Tomlin à Hitek.

Une annonce qui ravit les fans de la série, heureux de voir leur programme préféré s’enrichir.